GP di Miami, non solo perché rappresenta la grande novità in Circus in Florida a 63 anni di distanza dall’ultima volta - ma soprattutto per lo scenario sfarzoso, a tal punto che questo weekend viene definito da molti addetti ai lavori come il “ La Formula 1 si sposta negli Stati Uniti per il quinto appuntamento della stagione 2022. Un contesto molto particolare quello del, non solo perché rappresenta la grande novità in calendario della corrente edizione - con il ritorno delin Florida a 63 anni di distanza dall’ultima volta - ma soprattutto per lo scenario sfarzoso, a tal punto che questo weekend viene definito da molti addetti ai lavori come il “ Super Bowl della F1 ”, anche per la vicinanza del circuito metropolitano all’Hard Rock Stadium, sede della nota squadra di football americano dei Miami Dolphins.

Miami International Autodrome, è il momento delle qualifiche. I lunghi rettilinei, la presenza di diverse curve veloci e la media oraria alta favoriscono la Red Bull sulla carta, ma i Dopo che nelle libere del venerdì i piloti si sono cimentati per la prima volta sulle strade del. I lunghi rettilinei, la presenza di diverse curve veloci e la media oraria alta favoriscono la Red Bull sulla carta, ma i primi aggiornamenti sulla Ferrari sembrano aver dato le risposte che ci si attendeva da questo Gran Premio. Si prospetta l’ennesimo duello al millesimo tra Max Verstappen e Charles Leclerc, ma attenzione a non sottovalutare le Mercedes, che nelle seconde libere hanno mostrato i primi segnali di ripresa dopo un deludente avvio di stagione. Le qualifiche del GP di Miami prendono il via alle 22:00, Eurosport vi propone di seguito la DIRETTA SCRITTA, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

I risultati delle libere del venerdì

Charles Leclerc e George Russell sono stati i protagonisti della prima giornata del Gran Premio di Miami. Il monegasco ha realizzato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere, poi qualche ora dopo è stato superato a sorpresa dal giovane britannico alla guida della Mercedes, che reagisce così ad un avvio di stagione complicato.

In casa Ferrari va tenuto conto dell' incidente di Carlos Sainz nelle libere 2, finito a muro e costretto a terminare in anticipo le prove. Per la Red Bull invece da segnalare un problema meccanico sulla monoposto di Max Verstappen . Vedremo se i due piloti riusciranno a voltare pagina nelle qualifiche.

