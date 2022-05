Formula 1

Pista metropolitana, numeri e curiosità: il GP di Miami in 90"

F1 - Dopo 37 anni d'assenza, la F1 torna ad ospitare due GP di Formula 1, dopo Austin (in programma il prossimo 25 ottobre) il circus fa tappa a Miami dove si correrà per la prima volta in un tracciato cittadino velocissimo in cui si potrebbero raggiungere velocità spaventose superiori ai 320 km/h.

00:01:25, un' ora fa