Charles Leclerc centra la terza pole position stagionale e domani scatterà davanti a tutti al via del Gran Premio di Miami 2022, valido come quinto round dell'anno per il Mondiale di Formula Uno. Si tratta della dodicesima partenza al palo in carriera per il monegasco della Ferrari, che ha preceduto in qualifica di 190 millesimi il compagno di squadra Carlos Sainz e di 195 l'olandese Max Verstappen.

Leclerc: "Cornice pazzesca, in gara dobbiamo completare l'opera"

“I fan qua sono pazzeschi, è incredibile essere qui negli Stati Uniti e vedere quanto questo sport sia cresciuto negli ultimi anni. Avere così tanti tifosi sugli spalti ci motiva ulteriormente, è fantastico! L’ultimo weekend non è stato grandioso per me, ho commesso un errore in gara, ma oggi è andata bene“, le dichiarazioni a caldo del leader del campionato. “Partiamo dalla pole position e domani dobbiamo completare l’opera in gara. Le Red Bull sono estremamente veloci in rettilineo, noi siamo veloci in curva. Sarà una battaglia dura domani, ma speriamo di prevalere noi, prosegue il nativo del Principato dopo le qualifiche odierne in Florida.

Prima fila tutta Ferrari nelle qualifiche del GP Miami con Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz: non succedeva dal 2019 Credit Foto Getty Images

Sainz: "Ho ritrovato fiducia in questa macchina"

seconda posizione al termine delle qualifiche del scintillante prima fila tutta Ferrari, dato che la pole position l’ha conquistata il suo compagno di scuderia Charles Leclerc, con il nativo di Madrid che ha fatto segnare un eccellente 1:28.986 a 190 millesimi di distacco dal tempo del monegasco (1:28.796) e con appena 5 di margine su Max Verstappen, autore di un errore nel T1 nel corso del suo ultimo tentativo della Q3, costretto alla terza posizione. Carlos Sainz non può che essere sorridente dopo aver conquistato ladel Gran Premio di Miami , quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato statunitense, infatti, lo spagnolo si mette alle spalle il pesante errore di venerdì nel corso della FP2, si rimbocca le maniche nel migliore dei modi e centra una piazza d’onore davvero di livello sotto il sole della Florida. Non solo, lo spagnolo completa una, dato che la pole position l’ha conquistata il suo compagno di scuderia Charles Leclerc, con il nativo di Madrid che ha fatto segnare un eccellente 1:28.986 a 190 millesimi di distacco dal tempo del monegasco (1:28.796) e con, autore di un errore nel T1 nel corso del suo ultimo tentativo della Q3, costretto alla terza posizione.

Carlos Sainz racconta le sue emozioni nel corso delle interviste di rito post-qualifiche, oggi condotte dalla pilota a stelle e strisce Danica Patrick: “Dopo un incidente pesante come quello della FP2 di ieri non era affatto facile ritrovare la giusta fiducia, specialmente su un tracciato complicato come questo di Miami. Però sono stato in grado di mantenere la calma fino al Q3 e credo di essere riuscito a tirare fuori due buoni giri. Ancora non sono stato in grado di raggiungere la pole position in questa annata, ma pensando da dove venivo ieri non posso che essere soddisfatto”.

A questo punto il pilota del Cavallino Rampante punta già il mirino verso la gara: “Sarà una giornata davvero interessante, pensando a tutto quello che potrà succedere su una pista simile. Tornando a me stesso, non ho avuto modo di provare una simulazione di passo gara con carico di benzina, per cui per me tutto sarà da scoprire in gara. Ad ogni modo ho grande fiducia in questa macchina che si guida davvero bene su questa pista”.

Sainz: "Felice del rinnovo con Ferrari, ora l'obiettivo è fare meglio"

