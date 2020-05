GP Monaco virtuale: Charles Leclerc 3° con la sua Ferrari, trionfa George Russell

Dal nostro partner OAsport.it

George Russell ha vinto il GP di Monaco virtuale, sesta tappa del Mondiale F1 in 'formato pixel'. Il pilota della Williams si è imposto sul circuito di Montecarlo e ha così conquistato il secondo successo in carriera, anche se ben lontano dalle piste reali: si era già imposto due settimana fa in Spagna col volante davanti al computer. Il 22enne si è reso protagonista di un dominio assoluto, ha letto perfettamente il circuito e ha giganteggiato non lasciando scampo ai rivali.

Leclerc si deve accontantare del 3° posto

Charles Leclerc si è dovuto accontentare della terza posizione, l’alfiere della Ferrari è rimasto a lungo in seconda piazza ma durante il penultimo giro era chiaramente in difficoltà con le gomme e ha così subito il sorpasso da parte Esteban Gutierrez che pilotava la Mercedes. Il monegasco, stamattina protagonista realmente sulle strade del Principato al volante di una Ferrari Stradale per girare un cortometraggio, è comunque riuscito a salire ancora una volta sul podio in questo Mondiale virtuale: due vittorie, un secondo posto a Barcellona due settimane fa e due terzi posti.

Quarto posto per Alexander Albon (Red Bull) che ha sorpassato Arthur Leclerc durante il penultimo giro, il fratello minore di Charles ha così chiuso in quinta posizione con la Ferrari davanti a Fittipaldi e Lando Norris (McLaren). Da segnalare il decimo posto di David Schumacher, Valtteri Bottas undicesimo con la Mercedes, Antonio Giovinazzi quindicesimo con l’Alfa Romeo.

