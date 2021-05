si è conclusa la prima giornata delinteramente dedicata alle prove libere, fondamentale prologo in vista delledi sabato e delladi domenica. All’della seconda sessione tutti si sono gettati in pista con, eccezion fatta per la Ferrari di Carlos Sainz , dedicatosi a uncon le. In questo frangente, dopo aver sonnecchiato al mattino, dimostra una notevole competitività staccando di oltre due decimi, che dal canto suo si lamenta per un assetto non ottimale della propria monoposto. Impressionante la performance del già citato Sainz, il quale pur girando con le dure si installa in seconda posizione provvisoria! Fa invece più fatica, ma è comprensibile. Il monegasco è più indietro rispetto agli altri nella ricerca delideale della SF21 dopo aver perso tutta la mattinata a causa di un problema al cambio.