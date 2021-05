Carlos Sainz che, dopo la delusione per il 4° tempo e la seconda fila di sabato, festeggia il miglior risultato stagionale ottenuto con una gara solida e senza errori. Un podio festeggiato con signorilità anche dal compagno di squadra, che si è congratulato ed ha assistito alla premiazione insieme a tutta la squadra applaudendo il risultato portato a casa dallo spagnolo. Nella gara più nera della stagione per Charles Leclerc (che per la quarta volta a Montecarlo non va a punti e questa volta, a differenza delle precedenti, non riesce nemmeno a schierarsi a causa di un problema al semiasse verificatosi mezzora prima dello start del GP il giorno dopo aver realizzato la prima pole del 2021), la Ferrari si consola con il primo podio della stagione portato a casa dache, dopo la delusione per il 4° tempo e la seconda fila di sabato, festeggia il miglior risultato stagionale ottenuto con una gara solida e senza errori. Un podio festeggiato con signorilità anche dal compagno di squadra, che si è congratulato ed ha assistito alla premiazione insieme a tutta la squadra applaudendo il risultato portato a casa dallo spagnolo.

“Un bel risultato, se me l'avessero detto che avrei preso il secondo posto avrei accettato. Forse il sapore non è buono come dovrebbe, ma quando ci ripenserò penso sarò fiero del risultato. Ferrari deve essere fiera dei risultati fatti quest'anno. Quando vedi l'altra macchina che non può partire ed era in pole, senti tutta la responsabilità sulle tue spalle. Dovevo azzeccare la partenza, poi c'è stato il problema di Valtteri, ma la macchina stava andando bene comunque."

Max Verstappen (Pilota Red Bull, 1° classificato)

"Qui è speciale vincere, è anche la mia prima volta sul podio a Monaco. Davvero una figata! Bisogna percorrere tanti giri qui e non puoi mai sapere cosa accadrà, devi gestire le gomme e capire dove e quando fermarti ai box. Questo è un GP che vuoi sempre vincere: da piccolo guardavo questa corsa e qui provi tanto orgoglio ad essere davanti. Io voglio guardare avanti e questo è un modo fantastico per farlo".

Lando Norris (Pilota McLaren, 3° classificato)

"Non so cosa dire, non pensavo sarei salito sul podio oggi. Devo ringraziare questi ragazzi. E' sempre un sogno poter salire sul podio qui, non pensavo sarebbe accaduto. Devo dire che ho guidato abbastanza bene e ho avuto una bella macchina. Grazie, è tutto per i ragazzi del team. Qui è speciale, voglio godermi questo momento. Un trofeo bellissimo, non vedo l'ora di potermelo godere".

