Inizia in salita il fine settimana del Gran Premio di Montecarlo per Charles Leclerc. Il padrone di casa termina la sessione dopo solo 10 minuti di azione in seguito ad un problema alla trasmissione all’ingresso del tunnel che conduce nell’ultimo tratto del tracciato.

Il monegasco dovrà lavorare molto questo pomeriggio nella speranza che i meccanici riescano a preparare la monoposto per la FP2 che scatterà questo pomeriggio a partire dalle 15.00. Il danno non dovrebbe essere grave per Leclerc, pronto a tornare in scena nel pomeriggio.

Il #16 del gruppo ha accusato un problema nell’ingranaggio della quarta marcia ed ha alzato il piede nella chicane che precede la curva del ‘Tabaccaio’. Leclerc ha capito subito il problema e non ha inserito altre marce per evitare ulteriori danni.

GP Monaco E se a Montecarlo la sorpresa fosse (anche) la Ferrari? 12 ORE FA

La prima sessione del week-end di Monaco vede dunque una sola Ferrari in pista. Lavoro extra per lo spagnolo Carlos Sainz che non ha mai corso con la Rossa in questo storico circuito. Appuntamento dunque alle 15.00 per rivedere in pista uno degli uomini più attesi di questo evento.

Ferrari SF21, il video della nuova rossa di Leclerc e Sainz

GP Monaco Sainz: "A Montecarlo capirò il mio livello di fiducia con la Ferrari" 17 ORE FA