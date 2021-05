Uno straordinario Charles Leclerc riporta la Ferrari in pole position dove mancava dal GP del Messico 2019. Per il 23enne monegasco è l’8a pole position in carriera, prima ottenuta sul tracciato di casa: la Rossa torna a scattare dalla prima casella della griglia rompendo un digiuno lungo 573 giorni. Completa la prima fila Max Verstappen. Seconda fila per Carlos Sainz. Peggior qualifica della stagione per Hamilton (7°).

Seguono aggiornamenti!

GP Monaco FP3, la Ferrari c'è: Sainz 2° e Leclerc 3° dietro a Verstappen 3 ORE FA

Ferrari SF21, il video della nuova rossa di Leclerc e Sainz

GP Monaco Leclerc: "Il mio sogno è quello di vincere a Montecarlo" 21 ORE FA