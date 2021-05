Si sono chiusi da pochi minuti i primi 60 minuti di prove libere del Gran Premio di Monaco, quinto atto del Mondiale F1 2021.Il messicano Sergio Perez (Red Bull) guida la classifica della classifica al termine della FP1 con il tempo di 1.12.487.Secondo posto per lo spagnolo Carlos Sainz (Ferrari) davanti all’olandese Max Verstappen (Red Bull), rispettivamente attardati di 119 e 161 millesimi.

Ottimi riscontri per la Rossa che appare in grado di potersi contendere il podio contro le Mercedes e le Red Bull. Ottimi segnali anche per l’AlphaTauri grazie al quarto tempo del francese Pierre Gasly davanti alle Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finnico Valtteri Bottas.

Sessione difficile per Charles Leclerc. Il monegasco ha completato il turno dopo 10 minuti in seguito ad un problema alla trasmissione all’ingresso del tunnel. I meccanici stanno lavorando per sistemare la Ferrari in vista della seconda sessione che scatterà alle 15.00.

GP Monaco Ferrari, weekend subito in salita: problemi al cambio per Leclerc 2 ORE FA

Da sottolineare anche un errore da parte dell’iberico Carlos Sainz. L’ex alfiere della McLaren ha colpito il muro con la parte destra della monoposto all’uscita della ‘chicane delle piscine’. Il contatto con le barriere non ha portato conseguenze per il nativo di Madrid che ha potuto chiudere regolarmente i 60 minuti previsti.

Risultati FP1 GP Montecarlo 2021

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:12.487 2

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.119 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.161 3

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.442 3

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.508 7

6 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.644 6

7 Lando NORRIS McLaren+0.749 3

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.245 3

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.259 3

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.594 3

11 Lance STROLL Aston Martin+1.603 3

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.619 4

13 Fernando ALONSO Alpine+1.718 2

14 Nicholas LATIFI Williams+1.781 4

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.794 3

16 Esteban OCON Alpine+1.833 4

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.129 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.314 3

19 George RUSSELL Williams+2.353 4

20 Charles LECLERC Ferrari+7.131 1

Hamilton: "Continuiamo a combattere contro il razzismo"

GP Monaco E se a Montecarlo la sorpresa fosse (anche) la Ferrari? 13 ORE FA