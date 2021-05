Charles Leclerc sul tracciato di casa ha conquistato una pole position che mancava in Ferrari da circa 19 mesi , ma l'incidente nel finale del Q3 (sulle barriere all'uscita delle Piscine) ha suscitato non poche preoccupazioni per lo stato del cambio della monoposto. La rottura e l'eventuale sostituzione avrebbe comportato una penalità di 5 posizioni al via. Dal box della Rossa, dopo ore di verifiche, è però stato manifestato un chiaro ottimismo, fino al responso definitivo di domenica mattina: "A seguito delle ulteriori accurate verifiche effettuate questa mattina non sono stati riscontrati apparenti problemi sul cambio della vettura di Charles Leclerc, per cui il pilota monegasco partirà oggi regolarmente dalla pole position". Quanto alla griglia di partenza, secondo Verstappen, poi Bottas, Sainz e Norris. Solo settimo Hamilton, apparso costantemente in difficoltà nel corso delle qualifiche.