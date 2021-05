Dopo un anno di stop torna il Gran Premio di Montecarlo. Dal Principato di Monaco i bolidi della Formula 1 sfrecceranno tra le strette strade cittadine, per uno dei Gran Premi più famosi del mondo. Weekend aperto al pubblico, con 7.500 fortunati spettatori che potranno accedere alle tribune. Questi potranno godersi da una posizione privilegiata il nuovo duello tra Hamilton e Verstappen. Eh si, perché dopo anni di dominio incontrastato, il Leone d'Inghilterra ha trovato un degno rivale, forte di una Red Bull quasi all'altezza delle vetture di Stoccarda. Al momento ha quasi sempre avuto la meglio l'inglese, ma mai sottovalutare l'olandese volante, in grado di tirare fuori il meglio dalla sua vettura. E' gara anche tra i due numeri 2: Valtteri Bottas e Sergio Perez. Il finlandese ha solo rubato la scena qualche volta in qualifica, salvo perdersi in gara, mentre il messicano è una delle grandi delusioni di quest'inizio di stagione. C'è anche molta curiosità su ciò che potrà fare la Ferrari nel Principato. Leclerc e Sainz sono in forma, come la vettura Rossa, mai così competitiva nell'ultimo anno. Orari diversi dal solito, dato che, come da tradizione, le prime sessioni di libere saranno di giovedì e non di venerdì.

Programma GP di Monaco

Giovedì 20 maggio

PL1 dalle 11:30 alle 12:30

PL2 dalle 15:00 alle 16:00

Sabato 22 maggio

PL3 dalle 12:00 alle 13:00

Qualifiche dalle 15:00 alle 16:00

Domenica 23 maggio

Gran Premio a partire dalle 15:00

GP di Monaco in tv: la gara sarà in diretta su Sky e TV8

L'intero weekend del GP di Monaco sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. Qualifiche e gare saranno disponibili in diretta anche su TV8 (Canale 108 del digitale terrestre).

GP di Monaco in Live-Streaming

Il GP di Spagna sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

