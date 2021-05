Colpo di scena al Gran Premio di Monte Carlo. Leclerc non riesce a schierarsi in griglia. Nel giro di formazione ha accusato un'avaria al cambio ed è tornato ai box. Tempo scaduto. Non partirà nemmeno dalla pit lane: il monegasco non prenderà parte alla gara dopo la conferma della pole position : "Charles non prenderà il via a causa di un problema con l'albero di trasmissione sinistro che è impossibile risolvere in tempo per l'inizio della gara", comunica la Scuderia Ferrari. Il pilota della Ferrari deve rinunciare all'appuntamento casalingo dopo il problema accusato sabato in qualifica . Una beffa che ha dell'incredibile per la scuderia di Maranello: pochi minuti prima del via della gara, in programma alle ore 15:00, è stato infatti rilevato un problema al cambio che non permette a Leclerc di scendere in pista dopo la pole position di sabato, una pole attesa 573 giorni dalla Rossa . Max Verstappen è dunque il nuovo poleman con Bottas secondo e Carlos Sainz che avanza di una posizione nella griglia di partenza (partirà dalla terza casella).