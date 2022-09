Dopo mesi di trattative, gli organizzatori del Gran Premio di Monaco hanno finalmente raggiunto un accordo con la Formula Uno. Il circuito cittadino del Principato resterà in calendarioalmeno fino al 2025 in seguito ad un rinnovo triennale, dopo aver rischiato seriamente di uscire definitivamente dal circus.

La Formula 1 è lieta di annunciare di aver concluso un accordo con l’Automobile Club di Monaco (ACM) per continuare a correre sulle famose strade di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco, fino al 2025 compreso, con un nuovo accordo triennale. La gara è stata una parte importante del campionato sin dalla prima edizione del 1950 e rappresenta una sfida unica per tutti i piloti e uno scenario famoso in tutto il mondo. Dopo la vittoria di Sergio Perez della Red Bull nel 2022, sappiamo che la comunità della Formula 1 e i nostri fan non vedranno l’ora di tornare a Monaco dal 2023”, si legge nel comunicato della massima categoria automobilistica globale.

Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1, ha commentato così la notizia: “Sono lieto di confermare che correremo a Monaco fino al 2025 e sono entusiasta di tornare sulle strade del Principato per il campionato del prossimo anno il 28 maggio. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questo rinnovo e in particolare il Principe Alberto II di Monaco, Michel Boeri, Presidente dell’Automobile Club di Monaco e tutta la sua squadra. Non vediamo l’ora di tornare la prossima stagione per continuare la nostra collaborazione“.

Così Michel Boeri, Presidente dell’Automobile Club di Monaco: “Nell’interesse del Campionato del Mondo di Formula Uno, e dopo diversi mesi di trattative, siamo orgogliosi di annunciare che abbiamo firmato un accordo di 3 anni con la Formula 1 e che probabilmente verrà rinnovato“.

Già definita la data del prossimo Gran Premio di Monaco, in seguito alla pubblicazione del calendario ufficiale del Mondiale 2023. Il circus farà tappa a Montecarlo nel weekend 26-28 maggio per l’ottavo appuntamento della stagione.

