. Il figlio d’arte non sta vivendo per ora una stagione da ricordare: la suaè una macchina assai più competitiva rispetto al 2021, ma fino ad ora non è ancora riuscito ad ottenere punti e al momento il raffronto con il compagno, assunto poco prima dell’inizio della stagione (decimo con 15 punti) non è dei migliori, con il giovane Mick che non è riuscito a sfruttare un paio di potenziali occasioni. Secondo quanto riferito da. Non sarà però facile, visto che Schumacher ha un contratto in essere con Ferrari . Al momento, dopo sei GP, siamo ancora nel campo delle speculazioni: sarebbe curioso vedere i due, stretti da un chiaro rapporto di amicizia, avvicendarsi il prossimo anno.