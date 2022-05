La Ferrari esce sconfitta a Monaco per il quarto Gran Premio consecutivo in questa stagione di Formula 1. La scuderia di Maranello sta vivendo un momento abbastanza complicato dopo l'inizio di stagione stellare, con la leadership in classifica costruttori e nel campionato piloti di Charles Leclerc prima del per il quarto Gran Premio consecutivo in questa stagione di Formula 1. La scuderia di Maranello sta vivendo un momento abbastanza complicato dopo l'inizio di stagione stellare, con la leadership in classifica costruttori e nel campionato piloti di Charles Leclerc prima del ritiro a Barcellona . Si sperava potesse arrivare l'immediata reazione anche in termini di risultati in gara, invece come a Miami il team non è riuscito a concretizzare una prima fila tutta rossa. Sul tracciato di Montecarlo la vettura era più veloce, a dimostrazione dell'ottimo passo di gara del pilota padrone di casa nella prima parte di gara. A pagare dazio una cattiva strategia: il passaggio dalle gomme da bagnato alle intermedie ritardato, e poi il doppio pit stop nello stesso giro per montare la mescola da asciutto, che non solo ha fatto sfumare la vittoria, ma ha impedito a un amareggiato Leclerc di salire sul podio nel suo GP. Il secondo posto di Carlos Sainz non è sufficiente.

Al termine della gara Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha risposto a tutti i dubbi ai microfoni di Sky Sport, ammettendo gli errori del muretto ma mostrando un tono polemico per una presunta penalità non data ai due piloti della Red Bull: sia Perez che Verstappen infatti sono passati con l'anteriore sinistra sopra la linea in uscita dai box, cosa che solitamente ha portato quantomeno ad un'investigazione.

Ad

GP Monaco Pagelle: riscatto Perez, Leclerc beffato, muretto Ferrari in confusione UN' ORA FA

Binotto: "Siamo delusi per come abbiamo perso la gara, ma vogliamo chiarimenti dalla FIA"

C’è delusione, quando parti primo e secondo non vuoi perdere le gare in questo modo. Di base qualche errore lo abbiamo commesso e quando quello che parte in pole finisce quarto c’è qualche scelta da rivedere. Dispiace anche per le circostanze, ci sono cose che dovremmo capire bene, come ad esempio chiederemo chiarimenti alla FIA per la riga gialla pestata in maniera evidente (dai piloti in uscita dai box, ndr). Quando è successo in passato erano cinque secondi di penalizzazione e questa passività della direzione gara vorremmo capirla meglio. Per noi la gara quindi non è finita, ci sono cose che dobbiamo chiarire.

Cosa ha sbagliato la Ferrari

Da parte nostra la macchina era competitiva, certo che qualcosa lo abbiamo sbagliato e lo analizzeremo: ad esempio abbiamo sottostimato la velocità delle gomme intermedie e penso che forse avremmo dovuto fermare Charles un giro prima o addirittura non fermarlo per nulla, rimanere fuori e proteggere la posizione. Sono tutte analisi che faremo a posteriori.

Su Leclerc

A Leclerc vorrei dire che scegliere in quei momenti è tutt’altro che scontato. Eravamo primi e secondi e non dovevamo anticipare e decidere in base a quello che facevano gli altri. Gli altri sono stati molto più veloci di quello che pensavamo. L’idea era quella di fermarsi con Carlos e lì abbiamo capito di aver perso la posizione, l’abbiamo fatto il giro successivo quando ormai non si fermavano più con Charles, a metà abbiamo trovato traffico nel giro con le intermedie, e questo avrebbe valso la vittoria a Sainz, perché se Latifi si fosse fatto da parte (quando è uscito dai box Sainz, ndr) oggi Carlos avrebbe vinto la gara e non se ne sarebbe parlato più. Sono tutte situazioni di gara da prevedere e da analizzare, sono eventi che possono capitare e ci serviranno da lezione. Se ci permettono di diventare più forti è bene che capiti.

Perché Binotto voleva la penalità per Red Bull

Per noi è abbastanza chiaro che c’è una contraddizione del regolamento che parla di ‘crossing the line’, cioè attraversare la linea. I race director notes invece dicono che bisogna rimanere alla destra, cosa che non è successa perché ci è passato sopra. Quindi per noi è una cosa evidente e continueremo a chiedere spiegazioni alla FIA.

Sul rapporto tra i piloti

Non c’è bisogno di dare chiarimenti tra i due. Anzi, Carlos oggi ha fatto una gara di squadra, nel primo stint ha creato il gap per tenere Charles Leclerc davanti. Quindi hanno lavorato bene insieme, poi c’è stata quella situazione di gara…

Sul prossimo GP

Si va a Baku con delusione e amarezza di sicuro, ma con voglia di rifarci, consapevoli che la macchina e i piloti sono in forma e questa squadra ha voglia di crescere. Siamo tutti delusi e amareggiati al nostro interno ma senza puntare il dito contro nessuno. Riguarderemo la gara e cercheremo di capire cosa ci ha portato a prendere decisioni piuttosto che altre.

Ferrari F1-75, il video della nuova monoposto di Leclerc e Sainz

GP Monaco Leclerc dopo il 4° posto: "Fa male. Amo questo team però..." 2 ORE FA