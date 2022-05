Dopo il Gran Premio di Spagna, nessuno stop per la Formula 1 che torna subito in pista per la classica più famosa di questa disciplina: il Gran Premio di Monaco. Nel Principato il bolidi scenderanno in pista per la gara cittadina più importante al mondo. Max Verstappen ci arriva da leader del mondiale: l'olandese a Barcellona ha concluso la sua rimonta su Leclerc e ora è meritatamente in testa alla generale, dato che ogni volta che è arrivato al traguardo quest'anno ha vinto. La Ferrari però è tutt'altro che battuta e a Montecarlo parte da favorita: Leclerc vuole fare bene nel sul GP di casa, qui l'anno scorso colse una fantastica pole, per poi rovinare tutto nel secondo tentativo, mettendo a muro la vettura e chiamandosi fuori per la gara il giorno dopo. Stavolta sarà un'altra storia, dato che i pretendenti alla vittoria saranno quasi sicuramente questi due, senza le Mercedes, in risalita rispetto a inizio stagione ma comunque lontani rispetto ai fasti del passato. Spegnimento dei semafori ore 15, qualifiche e gara in differita u TV8.

Programma GP di Monaco

Venerdì 27 maggio

Prove Libere 1: ore 14:00 - 15:00

Prove Libere 2: ore 17:00 - 18:00

Sabato 28 maggio

Prove Libere 3: ore 13:00 - 14:00

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 29 maggio

Gara: ore 15:00 - 17:00

GP di Monaco in tv: la gara sarà in diretta su Sky e TV8

L'intero weekend del GP di Monaco sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. Qualifiche e gare saranno disponibili in differita su TV8 (Canale 108 del digitale terrestre).

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 28 maggio, Qualifiche: ore 18:30

Domenica 29 maggio, Gara: ore: 18:00

GP di Monaco in Live-Streaming

Il GP di Montecarlo sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

