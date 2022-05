Charles Leclerc parte forte ed è subito il più veloce nella prima sessione di prove libere del nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2022 , settimo round stagionale del Mondiale di F1. Il monegasco della Ferrari , smaltita la delusione per il ritiro del Montmelò, si è dimostrato subito a proprio agio al volante della F1-75 sul circuito cittadino di casa, ottenendo il miglior tempo in 1’14″531.

Grande equilibrio comunque tra la Rossa e la Red Bull, mentre gli altri team sembrano un gradino più sotto in attesa della prima vera simulazione di qualifica che andrà in scena più tardi in FP2. Piazza d’onore a 39 millesimi dalla vetta per il messicano Sergio Perez, un grande specialista di Montecarlo, mentre la seconda Ferrari di Carlos Sainz si è collocata al terzo posto a 70 millesimi da quella guidata dal compagno di squadra.

Ad

Max Verstappen, reduce da tre vittorie consecutive, il quale si è reso protagonista nel finale di un lungo alla staccata di Sainte Devote. Segnali incoraggianti in casa McLaren, con Lando Norris (ancora non al 100% fisicamente) 5° e Daniel Ricciardo 7° subito alle spalle dell’AlphaTauri di un ottimo Pierre Gasly. Turno difficile da interpretare in Mercedes, con George Russell 8° e Lewis Hamilton 10°, che si è lamentato a lungo per i saltellamenti della sua W13. Quarta posizione in FP1 a 181 millesimi dalla testa per la RB18 del leader iridato , reduce da tre vittorie consecutive, il quale si è reso protagonista nel finale di un lungo alla staccata di Sainte Devote. Segnali incoraggianti in casa McLaren, con Lando Norris (ancora non al 100% fisicamente) 5° e Daniel Ricciardo 7° subito alle spalle dell’AlphaTauri di un ottimo Pierre Gasly. Turno difficile da interpretare in Mercedes, con George Russell 8° e Lewis Hamilton 10°, che si è lamentato a lungo per i saltellamenti della sua W13.

GP Monaco GP Monaco F1 2022: orari Diretta tv e Live-Streaming 4 ORE FA

Da segnalare i problemi di affidabilità dell’Alfa Romeo di Valtteri Bottas, costretto a saltare di fatto tutta la sessione, mentre Mick Schumacher si è fermato dopo 12 giri (provocando una bandiera rossa) a causa di un guasto all’MGU-K della sua Haas motorizzata Ferrari.

Classifica FP1 GP Monaco

1 Charles LECLERC Ferrari1:14.531

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.039

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.070

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.181

5 Lando NORRIS McLaren+0.525

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.552

7 Daniel RICCIARDO McLaren+0.626

8 George RUSSELL Mercedes+0.680

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.856

10 Lewis HAMILTON Mercedes+0.968

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.005

12 Lance STROLL Aston Martin+1.008

13 Fernando ALONSO Alpine+1.218

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.275

15 Alexander ALBON Williams+1.579

16 Esteban OCON Alpine+1.784

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.886

18 Nicholas LATIFI Williams+3.183

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.105

20 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo - no time

Leclerc-Verstappen, le tappe del dualismo che infiamma la nuova F1

GP Monaco Il regno di Senna, numeri e curiosità: il GP di Monaco in 2' 4 ORE FA