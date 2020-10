Lewis Hamilton (Mercedes, 1° classificato) voto 7 Solito giro-pole il sabato, poi una partenza così così, ma lo svolgersi della gara dimostra che ha lasciato sfogare i ragazzi con le gocce dei primi due giri per conservare le sue coperture medie, e salutare poi l'incredulo Bottas. Ormai fa quello che vuole.

Valtteri Bottas (Mercedes, 2° classificato) voto: 5,5 Per la seconda volta consecutiva, qui come al Nurburgring, alza la testina nei confronti del compagno e finisce bastonato. Gli si rimproverava di non provarci nemmeno, forse in effetti aveva ragione lui. Non ce n'è motivo.

Max Verstappen (Red Bull-Honda, 3° classificato): voto 6 Questa volta Super Max si concede un mezzo passaggio a vuoto, appesantito da una strana mancanza di grip già in qualifica per il solitamente performante telaio Red Bull. Pasticcia parecchio nel primo giro, ma recupera e non molla l'usuale e comunque meritorio terzo posto.

Charles Leclerc (Ferrari, 4° classificato): voto 7,5 Si può onestamente chiedere di più a questo ragazzo? Tolto qualche fisiologico errore qua e là nella stagione, ha sempre portato la disastrosa Ferrari oltre il suo limite, ed a Portimao è stato pronto a far brillare le prime agognate e funzionanti novità sulla SF1000. Quarto in qualifica e quarto in gara, inizia a rivedere un po' di luce,. E non può che fargli bene.

Charles Leclerc (Ferrari) - GP Portogallo 2020 Credit Foto Getty Images

Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda, 5° classificato) voto 7 Monza non è stato un episodio, la crescita del ragazzo è sotto gli occhi di tutti. Perfetta la gestione della prima parte di gara su gomme soft, che gli consente di costruirsi l'ottima quinta posizione finale. Pare che non sarà lui ad andare ad affiancare Verstappen in Red Bull, ma ora il livello tecnico e mentale necessario l'avrebbe tutto.

Carlos Sainz (McLaren-Renault, 6° classificato): voto 7 Regala spettacolo nel primo giro, e si regala qualche passaggio al comando. Poi la McLaren va in crisi con le gomme, e lui chiude comunque con un buon 7° posto. Lo avrà pure rincuorato aver visto la Ferrari sfilarlo in rettilineo.

Sebastian Vettel (Ferrari, 10° classificato): voto 5 In gara ha anche lui un ritmo accettabile e recupera fino ad entrare in zona punti, ma non morde come Leclerc e paga l'ennesima esclusione dalla Q1. Inaccettabile nel week end in cui la SF1000 ha finalmente mostrato i primi progressi anche sul posteriore, che Seb soffre tanto. E' separato in casa, ci sta. Ma non è nemmeno bello essere suonato così da un compagno di squadra.

Kimi Raikkonen (Sauber-Alfa Romeo, 11° classificato): voto 8 E' ormai costantemente più lento di Giovinazzi, ma quando le condizioni lo consentono la cifra tecnica del vecchio campione viene ancora fuori. Primo giro sull'umido da maestro, con traiettorie diverse dagli altri che lo portano fino al 6° posto. Senza scomodare Senna a Donington '93, una lezione di guida che ha riempito gli occhi. Mai come oggi avrebbe meritato di prendere punti.

Lance Stroll (Racing Point-Mercedes, Non classificato): voto 4 Sbaglia tutto ciò che è possibile, finendo poi per ritirarsi. Si brucia la gara con un attacco dissennato su Norris, e si prende penalizzazione dopo un warning per non tenere la macchina entro i cordoli. La Racing Point è team Strollcentrico, e a volte qualche raro exploit gli riesce. Ma i punti li porta quasi sempre a casa Sergio Perez. E viene da chiedersi quale interesse possa avere Sebastian Vettel a sbarcare in un team così strutturato.

Circuito di Portimao: voto 8 Lo sconquasso Covid ha messo a nudo le criticità future della Formula 1 - vedi l'uscita della Honda e la necessità di ripensare la massima Formula con Stefano Domenicali al timone - e fatto scoprire circuiti decisamente più interessanti rispetto al calendario abituale. Dopo il Mugello anche Portimao è piaciuto a piloti, tecnici e pubblico. Senza l'esagerato effetto del DRS sarebbe stata una gara ancora più spettacolare. C'è vita oltre i Tilkodromi.

