Charles Leclerc non vede l'ora di dare il via al suo fine settimana del Gran Premio del Portogallo 2020 di Formula Uno. Il monegasco, infatti, ha corso già in una occasione sul tracciato di Portimao ai tempi delle categorie minori ma, a quanto pare, la pista lusitana non gli ha lasciato un ricordo speciale nel cuore e nella mente. Il perchè lo spiega direttamente il pilota della Ferrari nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al weekend lusitano.

“Sono già stato impegnato a Portimao quando correvo nella F3, ma completai un fine settimana talmente negativo che devo ammettere che ricordo a mala pena il tracciato sinceramente. Ho rivisto il circuito al simulatore e devo dire che si tratta di un layout davvero complicato, con tanti sali-scendi e curve cieche. Ad ogni modo non vedo l’ora di tornare di nuovo in azione per conoscere al meglio questa pista”.

Cosa si attende il nativo di Montecarlo da Portimao?

“Se ripenso alle difficoltà già avute in F3 chissà come sarà con una Formula Uno. Sarà una sfida davvero difficile, superiore a quella vissuta all’epoca, ma sono sicuro che sarò pronto sin dalle prime prove libere di domani”.

Dopo il gelo del Nurburgring sembra che in Portogallo la situazione potrebbe essere migliore, anche per quel che riguarda la scuderia di Maranello.

Il clima non dovrebbe essere rigido come nell’ultima gara in Germania. Con temperature più elevate sarà interessante verificare il comportamento della nostra vettura sulle diverse tipologie di curva”.

