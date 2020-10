A Portimao si è conclusa la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Portogallo, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020. Sulla pista lusitana, scoperta dalla massima categoria automobilistica per la prima volta in mattinata, peraltro nella prima mezz’ora della FP2 sono stati testati gli pneumatici Pirelli del 2021. Per la cronaca, questo test si conclude con il miglior tempo di Max Verstappen (un 1’21”575 molto alto considerate le potenzialità della pista), davanti a Valtteri Bottas (staccato di 87 millesimi) e Charles Leclerc, distante poco più di 4 decimi.

Formula 1 Ferrari, ecco le novità per il GP di Portimao 7 ORE FA

Quando si inizia a lavorare in ottica gara, la Ferrari ribadisce di essere competitiva. Sebastian Vettel chiude un giro in 1’19”1, mentre fa ancora meglio Leclerc, il quale chiude in 1’18”8. Entrambi realizzano questa prestazione montando mescola media. A questo punto in tanti si lanciano nei time attack con gomma morbida. Bottas porta l’asticella a 1’17”9, staccando di sei decimi Verstappen. Niente da fare, invece, per Lewis Hamilton, che abortisce il suo primo tentativo a causa del traffico.

A questo punto la bandiera rossa diventa protagonista assoluta, in quanto viene sventolata per ben due volte consecutive! Inizialmente viene esposta per recuperare la monoposto di Pierre Gasly, la cui Alpha Tauri prende letteralmente fuoco. Le operazioni di recupero della vettura non sono rapidissime e si riparte dopo una pausa di oltre un quarto d’ora.

Passano pochi minuti e vi è una nuova interruzione, stavolta causata da un incidente tra la Red Bull di Verstappen e la Racing Point di Lance Stroll alla prima curva. Tra i due si verifica un’incomprensione e l’anteriore sinistra dell’olandese centra in pieno la posteriore destra del canadese, che ha la peggio e finisce in testacoda. Peraltro l’asfalto è pieno di detriti, dunque – tra recupero della “Mercedes Rosa” e pulizia della pista, si può riprendere a girare dopo altri venti minuti di pausa! Ricapitolando, si è potuto lavorare in vista del GP solamente per una mezz’ora scarsa, divisa in tre scaglioni.

Nel finale di sessione sono le McLaren a farsi notare. Lando Norris si piazza in terza posizione, mentre Carlos Sainz è quinto. Dunque Bottas e Verstappen rimangono primo e secondo, mentre la Ferrari archivia una doppia top-six, in quanto Leclerc è quarto e Vettel sesto. Hamilton non si migliora e chiude ottavo, preceduto anche dall’Alpha Tauri di Gasly.

GP PORTOGALLO F1 2020 – RISULTATO FP2

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:17.940 7

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.595 5

3 Lando NORRIS McLaren+0.803 4

4 Charles LECLERC Ferrari+0.898 5

5 Carlos SAINZ McLaren+1.173 4

6 Sebastian VETTEL Ferrari+1.235 4

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.238 2

8 Lewis HAMILTON Mercedes+1.368 4

9 Esteban OCON Renault+1.556 4

10 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.703 4

11 George RUSSELL Williams+1.881 5

12 Sergio PEREZ Racing Point+1.961 5

13 Daniel RICCIARDO Renault+2.047 4

14 Nicholas LATIFI Williams+2.525 6

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.550 4

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.740 5

17 Daniil KVYAT AlphaTauri+2.789 5

18 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+2.927 4

19 Lance STROLL Racing Point+3.043 3

20 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+3.456

paone_francesco[at]yahoo.it

Hamilton, 91 vittorie come Schumacher: campioni nati per dominare

Formula 1 Hamilton: “Mi piace la sfida. Sarà difficile ritirarsi" 20/10/2020 A 12:31