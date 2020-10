Altra prima assoluta: Portimao!

Altro "one shot" di questo pazzo calendario 2020 della Formula 1. Il circus prosegue nella sua gita su piste spettacolari, ma che per questioni per lo più di budget non riescono a permettersi la F1. In questa strana stagione invece gli accordi economici sono venuti meno in tutto il mondo e si prediligono location meno martoriate dalla pandemia e più facilmente raggiungibili. Per questo motivo la Formula 1 sbarca in Portogallo sul bellissimo circuito di Portimao. E' una prima assoluta, dato che i bolidi a quattro ruote hanno frequentato il Portogallo fino al 1996 ma all'Estoril. Come pista assomiglia un po' a Spa e un po' anche al Mugello per i continui sali scendi. Pista molto tortuosa, sarà importante trovare il giusto bilanciamento per andare veloce in rettilineo ma avere carico anche per la parte mista. Insomma, sarà una vera sfida. Chi si adeguerà prima al nuovo tracciato?

Lewis Hamilton: appuntamento con la storia

Con circuiti nuovi e mai provati, la favorita non può che essere la Mercedes, data la superiorità tecnica sulla concorrenza. Se Portimao assomiglia alla pista del Belgio e al Mugello, in entrambe le gare di questo 2020 ha vinto Lewis Hamilton. L'inglese, trionfatore anche al Nurburgring, è naturalmente il pretendente principale al successo. Con una vittoria diventerebbe primo all time in termine di gare vinte, superando finalmente Michael Schumacher a quota 91. Domenica ore 14.10: ci sarà un altro appuntamento con la storia?

La Mercedes ferma lo sviluppo, Red Bull sempre più vicina?

E' stato Toto Wolff a dirlo pubblicamente: la scuderia di Stoccarda ha smesso di aggiornare il progetto 2020, concentrandosi sul 2021. Forte del grande vantaggio in entrambi i mondiali, la squadra tedesca accantona l'attuale campionato, per pensare al futuro prossimo. Scelta condivisibile, ciò però potrebbe portare la concorrenza ad avvicinarsi. Il divario con le altre scuderie è enorme, tranne che con la Red Bull. Verstappen è l'unico che tiene il passo di Hamilton e Bottas e a Milton Keynes continuano a lavorare alacremente sulla vettura. Nelle prossime gare vedremo un Max che riuscirà a battere le Mercedes, senza che queste abbiano dei problemi?

Che Ferrari vedremo in Portogallo?

Sempre una incognita capire che Ferrari troveremo a Portimao. Ci sono però alcune piccole notizie positive: prima di tutto i miglioramenti in qualifica, confermati dalle ultime due Q3 ottenute da Charles Leclerc. E poi i continui aggiornamenti sulla monoposto. Anche in Portogallo la SF1000 dovrebbe avere alcune migliorie, segno che finalmente a Maranello si sta lavorando nel verso giusto, cosa che non è accaduta nella prima parte di stagione. Al momento la Ferrari è sesta nel costruttori, c'è da salvare la faccia ancora in questo 2020.

Tra mercato e gare, chi chiuderà terzo nel costruttori?

In grande ritardo rispetto allo scorso anno, impazza il mercato piloti. C'è tantissima carne al fuoco: Mazepin dalla GP2 potrebbe avere un posto in Haas, Mick Schumacher anche, Kimi quasi sicuramente annuncerà il rinnovo questo weekend, la Red Bull pensa a Hulkenberg come vice Verstappen, Russel addirittura rischia di perdere il sedile in Williams a favore dei soldi di Perez, e via dicendo. In mezzo a tutto questo enorme caos, c'è un mondiale da finire e per alcune di queste squadre c'è tantissimo in ballo. La Racing Point è ancora terza nel costruttori, incalzata però da McLaren e Renault, in gran forma in questo periodo. Anche per le ultime posizioni c'è lotta: la Williams rimane sempre a zero punti, mentre l'Alfa Romeo ne ha cinque, due in più della Haas. Inutile dire che ci sono diversi soldi in palio e una posizioni in più farebbe comodo a tutte le squadre, Ferrari compresa. Chi la spunterà?

