Valtteri Bottas si conferma il più veloce, proprio come avvenuto sia nella FP1 che nella FP2. Il finlandese ha fermato il cronometro sull’1’16”654, realizzando il giro migliore mai visto tra ieri e oggi. Cionondimeno, Lewis Hamilton si è avvicinato notevolmente al compagno di squadra, attestandosi a soli 26 millesimi dal trentunenne finnico. Dunque Mercedes davanti a tutti, come d’abitudine, ma le vetture della famiglia Red Bull non sono lontane. In particolare Max Verstappen ha ottenuto un tempo di 158 millesimi più lento rispetto a Bottas, ma va rimarcato come la sua miglior prestazione sia stata cancellata per aver superato i track limits alla curva 1. In quella tornata l’olandese aveva pagato la miseria di 5 millesimi dal leader!