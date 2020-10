Non si limita ad annientare avversari e compagni di squadra. Lewis Hamilton ogni volta che scende in pista con la sua Mercedes riscrive la storia. Meno di due settimane dopo aver eguagliato il numero di successi di Michael Schumacher, il fuoriclasse britannico a Portimao mette la freccia diventando il pilota più vincente in Formula 1. Nessuno come Lewis. Dopo la 97^ pole position festeggiata sabato, ecco maturare la 92esima vittoria in un GP del Portogallo: un traguardo pazzesco e festeggiato insieme a papà Anthony Hamilton, colui che per primo ha creduto nelle qualità del figlio che sta frantumato ogni record con la sua Mercedes.

Inesorabile anche in Portogallo la sua condotta di gara. Dopo una rocambolesca partenza, in cui la Mercedes ha dovuto cedere il passo al grande spunto dalle retrovie di Carlos Sainz, Hamilton è tornato a fare quello che gli riesce meglio. Martellare giri veloci su giri veloci, sverniciare il compagno di squadra Bottas e giungere sulla bandiera a scacchi con un vantaggio abissale su tutti i concorrenti. Sensazionale prova di forza di Lewis che porta a 69 punti il vantaggio su Bottas in classifica mondiale e vede sempre più vicino il settimo titolo iridato.

Leclerc e la Ferrari in ripresa

Quarto in griglia di partenza conferma la posizione alla bandiera a scacchi anche un solido Charles Leclerc che, dopo 6 Gran Premi, riporta la Ferrari nella top 5. Per 11 giri terzo in classifica, Leclerc si è dovuto arrendere alla Red Bull di Max Verstappen ma ha tirato ancora una volta fuori il massimo dalla sua monoposto rimediando ad uno spunto in partenza da dimenticare (perse due posizioni allo start) e impremendo un ritmo interessante sia con la gomma media che con quella dura mostrando che, le nuove modifiche portate dalla scuderia di Maranello, un qualche miglioramento al rendimento della SF1000 lo stanno dando.

Charles Leclerc in azione a Portimao, Ferrari, Getty Images Credit Foto Getty Images

Quinto posto per un grintoso Gasly, con la Alpha Tauri che si gode un altro bel risultato a sette giorni dal GP di casa di Imola, poi un brillante Sainz, Perez, Ocon, Ricciardo e Vettel (10° e che torna in zona punti dopo due GP in cui non aveva acciuffato un piazzamento nella top ten).

L’ordine d’arrivo

1.HAMILTON Mercedes 66/66 2.BOTTAS Mercedes +25.5 3.VERSTAPPEN Red Bull +34,5 4.LECLERC Ferrari +1'05.312 5.GASLY A Tauri +1 giro 6.SAINZ McLaren +1 giro 7.PEREZ R Point +1 giro 8.OCON Renault +1 giro 9.RICCIARDO Renault +1 giro 10.VETTEL Ferrari +1 giro

Il migliore

Kimi Raikkonen (Pilota Alfa Romeo, 11°): E' ormai costantemente più lento di Giovinazzi, ma quando le condizioni lo consentono la cifra tecnica del vecchio campione viene ancora fuori. Primo giro sull'umido da maestro, con traiettorie diverse dagli altri che lo portano fino al 6° posto. Senza scomodare Senna a Donington '93, una lezione di guida che ha riempito gli occhi. Mai come oggi avrebbe meritato di prendere punti.

Il peggiore

Lance Stroll (Racing Point-Mercedes, non classificato): Sbaglia tutto ciò che è possibile, finendo poi per ritirarsi. Si brucia la gara con un attacco dissennato su Norris, e si prende penalizzazione dopo un warning per non tenere la macchina entro i cordoli. La Racing Point è team Strollcentrico, e a volte qualche raro exploit gli riesce. Ma i punti li porta quasi sempre a casa Sergio Perez. E viene da chiedersi quale interesse possa avere Sebastian Vettel a sbarcare in un team così strutturato.

