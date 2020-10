“Sono molto contento del lavoro svolto dalla squadra. Sono 4 GP che dico che ogni volta che portiamo pezzi non cerchiamo miracoli ma piccole cose che un po’ per volta fanno la differenza. Oggi è solo la qualifica, i punti si fanno la domenica e abbiamo visto al Nurburgring che abbiamo fatto più fatica. Qui però è andata meglio, siamo in Q3 con le medie e ci danno speranza per domani”.

E' un Charles Leclerc soddisfatto quello che si presenta in mix zone dopo le qualifiche del GP di Portogallo. Per il secondo weekend consecutivo il ferrarista scatterà dalla quarta casella in griglia.

Ferrari migliorata? Mi sento abbastanza bene con l’auto. Non è più facile da guidare, ma stanno crescendo le performance e questo è positivo. Sarà importante fare una buona gara per capire dove siamo esattamente. Dobbiamo fare una bella gara e gestire meglio le gomme”

Non può essere soddisfatto il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del GP del Portogallo, round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Portimao, per la prima volta teatro di una prova iridata, il teutonico ha concluso solo al 15° posto, non trovando grande confidenza con le gomme medie con cui la Rossa ha cercato di qualificare alla Q3 Seb. Contrariamente al compagno di squadra Charles Leclerc che ha centrato questo obiettivo e domani scatterà dalla quarta casella, Vettel continua a denunciare scarso feeling con la SF1000 e nello stesso tempo non trova quell’affinità necessaria per essere veloce come il team-mate.

“Non è solo essere questione di essere battuto da Charles, è quasi come correre in un campionato diverso. Provo tutto quello che posso. I giri di cui sono soddisfatto sono ancora troppo lenti. Cerco di tirare fuori il meglio da me stesso e la macchina. Non posso fare di più. Abbiamo provato la strategia con le gomme medie, ma non avevo sufficiente grip e non ho estratto il meglio dalla vettura. Domani sarà dura, ma come al solito darò il 100%“.

