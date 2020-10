"Anche oggi, come in tutto il weekend abbiamo avuto difficoltà nell’utilizzare le gomme perché è difficile trovare la giusta temperatura. Sono contento del mio giro in Q3, perché davvero non è semplice riuscire ad avere tutte e quattro gli pneumatici al massimo del loro potenziale. La terza posizione è buona, anche perché non siamo lontanissimi dalle Mercedes. Vedremo cosa succederà in gara. La partenza sarà importantissima, perché su questa pista non ci sono grosse possibilità di sorpasso. Quindi magari cercherò di sfruttare il lato pulito della pista. In realtà non abbiamo molte informazioni sul rendimento delle gomme alla distanza, quindi con il passare dei chilometri tutti ci troveremo a scoprire qualcosa di nuovo".