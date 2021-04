secondo round del Mondiale 2021 di F1 abbia regalato un bel sorriso all’olandese Non vi sono dubbi che ildiabbia regalato un bel sorriso all’olandese Max Verstappen . Il pilota della Red Bull, vittorioso sul circuito dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari a Imola , ha dato conferma del suo ottimo feeling con la vettura di Milton Keynes, imponendosi in una gara molto complicata per via della pioggia. Alla fine della fiera Max ha terminato sul gradino più alto del podio a precedere il britannico della Mercedes Lewis Hamilton e la sfida tra i due si fa appassionante per il campionato, tenuto conto dell’unico punto a vantaggio dell’asso nativo di Stevenage nella classifica generale. La sensazione è che Max, ora come ora, possa godere di un vantaggio tecnico rispetto a Hamilton e quindi il target è quello di sfruttare il momento al meglio possibile per guadagnare qualcosa nei confronti del sette volte iridato.

Quest’anno la macchina ci soddisfa, ha più aderenza e un bilanciamento migliore. Il nuovo regolamento ha tolto un po’ di carico al fondo, ma credo meno rispetto agli avversari, il che dimostra il passo avanti che abbiamo fatto. È sicuramente il miglior inizio di stagione col team da quando sono arrivato. Però la stagione è lunga e se vogliamo lottare per il campionato dobbiamo continuare a migliorare”, le parole di Verstappen in avvicinamento al weekend di Portimao (Portogallo), sede del prossimo fine-settimana iridato.

C’è, dunque, la convinzione di potercela fare e l’orange non si nasconde: “Finora in ogni gara abbiamo subito capito di avere una chance di vittoria. Si parte con ben altro spirito se sai già che puoi giocarti la pole. In questi anni abbiamo lavorato e imparato molto, sono davvero entusiasta dell’opportunità che abbiamo davanti. Non sarà una passeggiata ma faremo tutto quello che serve per lottare. Il Portogallo? L’anno scorso siamo saliti sul podio, quest’anno con una macchina più veloce voglio estrarre tutto quello che si può dalla macchina per divertirci”, le sue parole riportate da gazzetta.it.

GP Emilia Romagna Verstappen contro Hamilton: l'alba di un grande duello 19/04/2021 A 11:07

Verstappen: "Mercedes favorita per il titolo ma la Red Bull può rendergli vita dura quest'anno"

GP Emilia Romagna Pagelle Gp Imola: Verstappen top, Leclerc e Sainz gagliardi 18/04/2021 A 16:54