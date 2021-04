Dopo la gara di Imola, la Formula 1 torna in pista e lo fa sul bellissimo circuito di Portimao, teatro due settimane fa della gara delle MotoGP. Lo scorso anno Lewis Hamilton qui conquistò la vittoria numero 92 della carriera, battendo il record di Michael Schumacher fermo a 91. L'inglese arriva in Portogallo da leader del mondiale, tallonato però alla grande da un Max Verstappen in forma smagliante, vincitore a Imola . L'olandese si trova molto a suo agio su una Red Bull finalmente all'altezza della Mercedes ed è pronto a combattere contro il sette volte campione del mondo per il titolo. Sui sali scendi portoghesi vedremo se la Ferrari confermerà ciò che di buono si è visto nell'ultimo periodo: la Rossa al momento sembra la quarta forza in pista, dietro alle McLaren, ma i miglioramenti sono evidenti rispetto alla passata stagione . Di seguito gli orari del weekend: sempre in diretta su Sky, in differita su TV8.

Programma GP del Portogallo F1 2021

Venerdì 30 aprile:

ore 12:30: Libere 1

ore 16: Libere 2

Sabato 1 maggio:

ore 13: Libere 3

ore 16: Qualifiche

Domenica 2 maggio:

ore 16: GP Portogallo

GP del Portogallo in tv: la gara sarà in diretta su Sky

L'intero weekend del GP del Portogallo sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. La gara sarà visibile anche in chiaro in differita su TV8 alle ore 18, come le qualifiche.

GP del Portogallo Live-Streaming

Il GP del Portogallo sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

