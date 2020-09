Valtteri Bottasconquista per la seconda volta in carriera il Gran Premio di Russia e torna al successo dopo un digiuno di otto gare, portandosi a quota 9 affermazioni complessive in Formula 1. Il finlandese della Mercedes quest’oggi ha svolto un lavoro praticamente perfetto, superando Max Verstappen in partenza e sfruttando nel migliore dei modi la penalità di 10 secondi inflitta al pole-man e compagno di squadra Lewis Hamilton, alla fine 3°. Con questo trionfo, arrivato anche con il punto bonus del giro veloce in gara, Bottas si conferma in seconda posizione nel Mondiale avvicinandosi a 44 punti dal leader del campionato e 6 volte campione iridato Hamilton.

Sapevo che la partenza sarebbe stata la mia prima opportunità per attaccare – ha commentato il pilota finnico al termine della gara – Ho avuto un piccolo problema però prima dello start a causa di un’ape che mi è finita sulla visiera, perciò ho dovuto alzare leggermente il piede e ho perso una chance per passare Lewis. Sapevo comunque che la gara era ancora lunga e potevo sfruttare la mia gomma media".

Poi Lewis ha avuto la penalità e mi sono ritrovato leader. A quel punto ho controllato facilmente la situazione con un buon passo. Ho gestito la mia gara sapendo di non dover mollare, ed è quello che ho fatto. Devo cercare di mantenere questa inerzia, mancano ancora tante gare.

Soddisfatto anche Max Verstappen, secondo alle spalle di Bottas: "La lotta con Bottas alla partenza? C’era un grip molto alto all’interno ed è stata piuttosto interessante la battaglia alla prima curva. Io ho dovuto uscire dalla pista e andare nella via di fuga per evitare altri problemi. Fortunatamente non ne ho avuti. Dopo la ripartenza eravamo un pochino più lenti con le gomme medie a causa del nostro bilanciamento. Con mescola dura invece eravamo più rapidi e siamo molto soddisfatti di questo secondo posto, perché siamo riusciti a infilarci tra le Mercedes".

Se mi sono preoccupato per il ritorno di Hamilton nel finale? No, sapevamo che non potevamo tenere il ritmo delle Mercedes, ma io ho cercato di fare la mia gara e l’abbiamo gestita bene. Sono molto contento di questo secondo posto, soprattutto considerando che arriva dopo due ritiri.

Laconico, invece, Lewis Hamilton: "Prima di tutto voglio ringraziare tutti i fan che sono presenti sulle gradinate. Oggi non è stata una grande giornata per me, ma è andata così. Mi prendo i 15 punti che ho conquistato e mi concentro per la prossima gara. Non ho dovuto rimontare nonostante la penalità. Complimenti a Valtteri per il successo".

