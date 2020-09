Il fine settimana del Gran Premo di Russia di Formula Uno, decima tappa del Mondiale 2020, è ormai entrato nel vivo. Dopo la FP1 della mattinata, sul tracciato cittadino di Sochi oggi pomeriggio si è disputata anche la seconda sessione di prove libere. Le Mercedes hanno sbaragliato gli avversari, prenotando ancora una volta la prima fila e proponendosi come assolute favorite per realizzare una doppietta in gara.

GP Russia FP1: brilla Bottas, retrovie per Hamilton; Vettel 9°, Leclerc 11° 5 ORE FA

Le “Frecce Nere” si sono messe a lavorare con gomma morbida sin dalle battute iniziali, polverizzando letteralmente la concorrenza. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas girano rispettivamente in 1’33”7 e 1’33”8 nelle prime fasi del turno, lasciando gli avversari ad anni luce di distanza. L’asfalto scivoloso, comunque, non risparmia nessuno, neppure i piloti della Casa di Stoccarda. Infatti, in un successivo time attack in cui si stava migliorando notevolmente, il britannico blocca l’anteriore sinistra e finisce lungo alla curva 14, evitando per sua fortuna il contatto con le barriere. Contemporaneamente il finlandese abbassa il tempo di riferimento a 1’33”5 nonostante un vistoso errore all’ultima curva.

Daniel Ricciardo si conferma estremamente a suo agio, in quanto ribadisce di essere the best of the rest alle spalle delle “Frecce Nere”. L’australiano della Renault, secondo in mattinata, è terzo nel pomeriggio, seppur a un 1” pulito dalla Mercedes. Netto balzo in avanti delle McLaren, poiché Carlos Sainz e Lando Norris si attestano rispettivamente in quarta e quinta piazza, appena davanti a un solido Sergio Perez e a un Max Verstappen non particolarmente incisivo. L’olandese peraltro è stato uno dei tanti che sono incappati in un testacoda.

Capitolo Ferrari. Charles Leclerc e Sebastian Vettel si sono attestati sull’1’35”0 e 1’35”1, occupando rispettivamente l’ottava e la decima posizione. Francamente, la situazione delle Rosse non appare molto incoraggiante. Al di là delle inarrivabili Mercedes, complessivamente anche Renault, Red Bull, Racing Point e McLaren sono apparse superiori alle vetture di Maranello. In altre parole, se le prospettive sono queste, domani bisognerà lottare per guadagnare accesso alla Q3.

GP RUSSIA F1 – TEMPI FP2

1 V. Bottas Mercedes 1’33″519 2 L. Hamilton Mercedes 1’33″786 3 D. Ricciardo Renault 1’34″577 4 C. Sainz McLaren 1’34″723 5 L. Norris McLaren 1’34″847 6 S. Perez Racing Point 1’34″890 7 M. Verstappen Red Bull 1’35″048 8 C. Leclerc Ferrari 1’35″052 9 E. Ocon Renault 1’35″139 10 S. Vettel Ferrari 1’35″183 11 P. Gasly AlphaTauri 1’35″210 12 A. Albon Red Bull 1’35″242 13 D. Kvyat AlphaTauri 1’35″461 14 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’35″516 15 N. Latifi Williams 1’35″563 16 G. Russell Williams 1’35″575 17 L. Stroll Racing Point 1’35″627 18 K. Magnussen Haas 1’35″729 19 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’36″053 20 R. Grosjean Haas 1’36″858

GP Russia Leclerc e Vettel: "A Sochi fondamentale qualifica, in gara sorpassi difficili" UN GIORNO FA