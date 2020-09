Valtteri Bottas (Mercedes, 1° classificato): voto 7 Festeggia sulla pista più di casa nel Mondiale, lui che è finlandese, nonché quella su cui si esprime meglio insieme al Canada. Qui centrò la miglior partenza della F1 moderna in sincro col semaforo, e sempre qui cedette una vittoria ad Hamilton per ragion di stato. Ma per cogliere il contentino stagionale ci è voluta la doppia penalizzazione a Lewis. Del resto la sua modestia è anche la sua forza contrattuale.



Max Verstappen (Red Bull-Honda, 2° classificato) voto 7,5: Mezzo voto in più per il pazzesco rientro in pista in curva 1, che è invece costato caro a Carlos Sainz, in una gara in cui, al solito, ha potuto solo ritagliarsi il suo posticino al sole alle spalle delle Mercedes.





Lewis Hamilton (Mercedes, 3° classificato): voto 5,5 Insolitamente pasticcione già dalla qualifica, in cui ha dovuto cedere a Bottas e Verstappen la possibilità di partire con gomma gialla, e poi nelle fatali prove di partenza durante i giri di warm up. Festa rimandata e week end appesantito da una polemica col team, che gli ha imposto una strategia non gradita dopo la penalizzazione.

Sergio Perez (Racing Point, 4° classificato): voto 7,5 Centra il miglior risultato possibile con la Mercedes rosa, il quarto posto dietro le frecce nere e Verstappen. Dentro un week end in cui il principino Stroll manca la Q3 e sbatte al primo giro, consentendogli finalmente una gara senza penalizzazioni strategiche. Per lui nel 2021 potrebbe esserci un meritato volante, in Haas.

Miglior risultato possibile per Sergio Perez a Sochi Credit Foto Getty Images

Daniel Ricciardo (Renault, 5° classificato): voto 6,5 Soffre il corpo a corpo con Perez nelle prime fasi di gara, ma è costantemente più veloce di Ocon e, come sempre in carriera, tremendamente concreto in fatto di punti. Questa Renault veloce sul dritto gli calza, un podio da qui a fine stagione non è un miraggio.



Charles Leclerc (Ferrari, 6° classificato) voto 8 Gara da leone indomito, un paio di decimi al giro sopra il livello della macchina. Fortunato con gli incidenti delle McLaren e nel contatto con Stroll, ma un 6° posto con questa SF1000 è oro colato. Anche grazie a Vettel, che ha rallentato il ritmo di Ocon prima del pit stop.





Antonio Giovinazzi (Sauber-Alfa Romeo, 11° classificato) voto 7 Sfiora la zona punti con una gara solida, tornando a mettersi alle spalle Kimi Raikkonen. Qualche errore ancora lo penalizza, vedi Spa, ma in generale si torna a vedere il pilota consistente e con ottima visione di gara che si era visto in F2. Radio mercato lo dà vicinissimo al rinnovo.



Sebastian Vettel (Ferrari, 13° classificato) voto 5 In gara fa la sua parte per dare una mano a Leclerc, tenendo dietro le Renault. Ma il botto di sabato, con una rossa così disastrata, gli ha tolto ogni possibilità di centrare punti. Ormai disconnesso.



Carlos Sainz (McLaren-Renault, ritirato) voto 4 Sbaglia tutto in curva 1, staccando in ritardo e andando poi a muro nel tentativo di rientro. Verstappen ci è riuscito ad una velocità impressionante, lui partiva da una posizione più sfavorevole e logica avrebbe preteso maggiore sangue freddo. Anche perché ha finito per compromettere pure la gara del compagno Norris.

Le condizioni della monoposto di Carlos Sainz dopo il botto al primo giro a Sochi, Getty Images Credit Foto Eurosport

Off topic

Mick Schumacher (Team Prema, F2) Voto 8 Off topic per Mick Schumacher, che sulla pista in cui Hamilton avrebbe dovuto appaiare papà Michael sul trono delle vittorie, piazza una vittoria da urlo in F2 mettendo nel mirino il titolo Mondiale di categoria ed un volante in F1 con la Haas. Resilienza teutonica.

