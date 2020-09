Curiosamente i primi a ottenere un tempo cronometrato sono i due piloti della Mercedes. Valtteri Bottas firma un 1’37”3, staccando di quattro decimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Chiaramente le prestazioni migliorano notevolmente appena la sessione entra nel vivo. Max Verstappen si porta a 1’36”7 con mescola dura, causando la reazione pressoché immediata del finlandese, che peraltro decide di scendere in pista con gomma morbida. Il risultato è che Bottas stampa un eclatante 1’34”9! In questa fase la Ferrari Charles Leclerc si dimostra in linea con Verstappen, peccato che il monegasco ottenga il suo tempo con le soft, quindi paghi due mescole di differenza rispetto al pilota della Red Bull! A parità di pneumatici, ci sono quasi due secondi di differenza tra il ventiduenne del Principato e il trentunenne finnico. Hamilton nel frattempo è totalmente anonimo. Il britannico gira poco e, quando scende in pista, litiga con i punti di frenata.