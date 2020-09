A Sochi si è conclusa anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Russia di F1, ultima occasione per testare gli assetti in vista delle qualifiche del pomeriggio e della gara di domani. Le Mercedes proseguono a dominare la scena, mentre alle loro spalle i valori si sono leggermente rimescolati.

La prima a rompere il silenzio è la McLaren di Lando Norris, ma come di consueto nel primo quarto d’ora della FP3 l’azione langue. Ci provano le Mercedes a regalare un po’ di brio, muovendosi subito con gomma morbida, tuttavia sia Valtteri Bottas che Lewis Hamilton patiscono l’assenza di grip e commettono delle marcate sbavature. I due, dopo gli errori, si migliorano e si pongono al comando, ma i tempi non sono eclatanti (1’34”3 per il finlandese, 1’34”5 per il britannico).

Le Ferrari non scendono in pista prima del cuore della sessione, calzando mescola media. A parità di pneumatici, le Rosse confermano di patire il confronto diretto con le Renault, apparendo però appena dietro alle Racing Point e in linea con le McLaren. Max Verstappen invece usa le rosse e riesce a inserirsi momentaneamente tra le Mercedes. Brillano anche le AlphaTauri, nonostante Pierre Gasly si renda protagonista di un testacoda.

A un quarto d’ora dal termine, Hamilton decide di fare sul serio, stampando un 1’33”279 che fa ben comprendere quale sia il reale potenziale dell’inglese. Bottas resta a quasi 8 decimi, ma vede il suo giro migliore rovinato da una vettura più lenta. Il ruolo di “the best of the rest” spetta alla McLaren di Carlos Sainz, inaspettatamente terzo, davanti alla Renault di Esteban Ocon e alla Racing Point di Sergio Perez.

In casa Ferrari brilla Sebastian Vettel, che segna il 7° tempo a 1”3 da Hamilton. Charles Leclerc invece non va oltre il 12° posto, pagando due decimi al compagno di squadra. Le Rosse sono dunque letteralmente nella mischia per accedere alla Q3.

La classifica di oggi

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:33.279 16

2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:34.055 +0.776s 19

3 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:34.096 +0.817s 17

4 31 Esteban Ocon RENAULT 1:34.239 +0.960s 13

5 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:34.252 +0.973s 14

6 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:34.306 +1.027s 11

7 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:34.594 +1.315s 14

8 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:34.732 +1.453s 13

9 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:34.768 +1.489s 14

10 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:34.787 +1.508s 12

11 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:34.792 +1.513s 12

12 16 Charles Leclerc FERRARI 1:34.806 +1.527s 14

13 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:34.979 +1.700s 16

14 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:35.257 +1.978s 14

15 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:35.292 +2.013s 14

16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:35.451 +2.172s 14

17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:35.590 +2.311s 15

18 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:35.599 +2.320s 15

19 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:35.603 +2.324s 14

20 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:35.981 +2.702s 17

