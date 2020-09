Tanta paura per Sebastian Vettel , che durante le qualifiche 2 del Gran Premio di Russia a Sochi perde il controllo della sua Ferrari e va a sbattere contro le protezione in uscita dalla curva.

Paura anche per Charles Leclerc che fortunatamente evita l'impatto con il compagno di squadra, evitando il doppio incidente per un soffio.

Altra qualifica da dimenticare dunque per la Ferrari: Vettel partirà dall'11° posto in classifica, mentre Leclerc - anch'egli fuori in Q2 - partirà dalla 15a piazza. Si tratta del terzo GP stagionale con le Ferrari out già al Q2, dopo Belgio e Monza.

Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport: "Ora sono arrabbiato perché tutto è ancora fresco. Devo calmarmi. Domani c'è la gara, ci sono punti in palio. Un week end difficile per me, stavo iniziando a prendere il ritmo e purtroppo non siamo riusciti a far vedere il reale valore della macchina. Avrei preferito partire ottavo senza la scelta della gomma, massimizzeremo quello che abbiamo e proveremo a risalire".