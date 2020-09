Hamilton e il record delle vittorie di Schumacher: lo eguaglierà?

GP Tuscany Le pagelle: Ferrari, il cambio colore non basta. Albon show 13/09/2020 A 17:23

Giro di boa per la F1. Nove gare disputate e otto da fare. Un leader incontrastato: Lewis Hamilton. L'inglese, dopo il passo falso a Monza, si è tolto la soddisfazione di essere il primo pilota di sempre ad aver vinto al Mugello, al termine dell'ennesima gara pazza di questa stagione. Ora il 6 volte campione del mondo ha raggiunto le 90 vittorie in carriera, una in meno del Kaiser Michael Schumacher. A Sochi in Russia Hamilton darà la caccia al successo per eguagliare il tedesco. Il favorito naturalmente è lui.

Chi tra Bottas e Verstappen alle spalle di Lewis?

Valtteri Bottas (Mercedes) und Max Verstappen (Red Bull) Credit Foto Getty Images

Con Hamilton a dettare il passo, si apre la solita lotta per il secondo posto tra Valtteri Bottas e Max Verstappen. Da quando si corre in Russia ha sempre e solo vinto la Mercedes, per cui Valtteri parte un gradino sopra all'olandese. Max però viene da due zeri di fila, uno come lui arriverà a Sochi con la voglia di spaccare il mondo. Su questa pista però non ha mai ottenuto grandi risultati in passato. Vedremo se questa sarà la volta buona.

E' lotta grande per il quarto posto

PILOTA PUNTI Norris 65 Albon 63 Stroll 57 Ricciardo 53

Con Hamilton, Bottas e Verstappen lontani, si infiamma la lotta per il quarto posto nella generale. Sono in tanti racchiusi in un fazzoletto di punti, partendo da Norris attualmente quarto con 65 punti sino ad arrivare a Ricciardo settimo con 53. In mezzo Stroll e Albon. E' proprio il thailandese il favorito per la quarta piazza, a bordo di una Red Bull sicuramente più competitiva di McLaren, Renault e Racing Point. Con il mondiale già stabilito, speriamo almeno di avere qualcosa per cui divertirci da qui a fine anno.

Crozza, il nuovo personaggio è Binotto: "Crisi Ferrari? Colpa dell'antifurto"

Cosa aspettarsi dalla Ferrari?

Ormai è una agonia. Per i tifosi della Rossa i weekend di gara sono duri da digerire. Un tempo si aspettava la domenica con grande attesa e trepidazione, ora si spera quasi che arrivi subito il lunedì... Non ci sono novità all'orizzonte, e così mentre gli altri migliorano la SF1000 continua a rimanere lenta e inguidabile. A Sochi la musica sarà sempre la stessa: cercare di entrare nel Q3 al sabato e avere entrambe le vetture in zona punti la domenica. Al momento è questo che passa il convento.

I numeri impietosi della Ferrari nei 9 GP 2020

VITTORIE 0 PODI 2 PUNTI LECLERC 49 (8°) PUNTI VETTEL 17 (13°) PUNTI HAMILTON 190 COSTRUTTORI 66 (6°) MERCEDES 325 (1°)

Kimi, 322 GP come Barrichello. Sarà in pista anche nel 2021?

Kimi Raikkonen Credit Foto Getty Images

Oltre al record di Hamilton, c'è un altro primato all'orizzonte da eguagliare: quello dei Gran Premi disputati. Al momento in testa a questa speciale classifica c'è Rubens Barrichello con 322 gare, Iceman è a 321. A Sochi il finlandese eguaglierà il brasiliano, pronto poi al sorpasso. Interessante capire se Kimi proseguirà o no la sua avventura in F1, ha una opzione per il 2021, deve decidere lui se continuare o no.

Ferrari, 1000 GP in Formula 1: la Scuderia diventata leggenda

GP Tuscany Ferrari, Schumacher jr gira al Mugello con la F2004 di papà Michael 13/09/2020 A 16:12