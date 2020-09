Per Charles Leclerc quella odierna è stata una giornata di lavoro intenso. Il monegasco ha percorso complessivamente 58 giri, testando le novità aerodinamiche portate dalla Ferrari per il Gran Premio di Russia. Il ventiduenne del Principato si è costantemente attestato a centro classifica, realizzando l’undicesimo tempo in mattinata e l’ottavo crono nel pomeriggio, dando quindi l’impressione di essere in piena bagarre per l’accesso alla Q3, dove però non sarà scontato trovare una Rossa. Ecco, dunque, le dichiarazioni rilasciate dal ferrarista al termine delle prime due sessioni di prove libere al sito ufficiale della Scuderia.

“Oggi ho fatto più fatica di quanto pensassi, però al tempo stesso devo anche ammettere che i tempi ottenuti sono stati superiori alle attese. L’aspetto sul quale dovremo concentrare maggiormente il nostro lavoro è il bilanciamento della vettura, perché c’è margine per migliorare sia in termini di performance che di guidabilità. Sochi è una pista particolare, dove lo scenario tra qualifica e gara cambia completamente. Per questa ragione è molto difficile trovare un set-up adatto a entrambi gli ambiti. Questo significa che domani dovremo lavorare parecchio”.

Sebastian Vettel

Avremo un quadro della situazione attendibile solo domani, ma nel complesso oggi è stata una giornata positiva. Credo ci sia ancora margine per migliorarci anche se temo che in qualifica tante vetture saranno molto ravvicinate fra loro. Lasciando perdere le prime due auto in classifica, si può capire perché questo venerdì in fin dei conti non sia stato malvagio. Qui in Russia non è mai facile mettere insieme un giro senza sbavature, ma domani sarà fondamentale riuscirci. Non commettere errori quando pochi millesimi dividono una monoposto dall’altra può fare la differenza. Questo sarà il nostro obiettivo principale“.

