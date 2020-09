Lewis Hamilton si approccia alla gara che gli può consegnare il record di successi in F1 e l’aggancio a Michael Schumacher a quota 91 nell’unico modo che conosce: frantumando il record della pista e realizzando la pole numero 96 della sua carriera, l’ottavo di una stagione semplicemente sensazionale. 1’31”391 il crono fatto segnare da Hamilton, che archivia nel migliore dei modi gli stenti in Q2 (ha evitato di prendere la bandiera a scacchi e realizzare il tempo per evitare il taglio per appena 8 decimi di secondo) con un giro spaziale, da fenomeno qual è.