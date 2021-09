La Mercedes si conferma dominante nel venerdì di Sochi e chiude al comando con entrambe le macchine la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Russia 2021, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di F1.

Il miglior crono di giornata è stato firmato da Valtteri Bottas in 1’33″593, precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton per 44 millesimi a parità di condizioni (gomme soft) sul giro secco. Il pilota finlandese ha impressionato anche nella simulazione passo gara, dimostrandosi estremamente solido sul circuito in cui ha ottenuto la prima vittoria in carriera.

GP Russia Cambio di Power Unit: Verstappen parte dal fondo con Leclerc 3 ORE FA

Ottimi segnali nel time-attack in casa AlphaTauri con il terzo posto di uno scatenato Pierre Gasly, che paga 252 millesimi dalla vetta grazie ad un giro praticamente perfetto a parità di mescola con le Mercedes. Quarta posizione in FP2 per la McLaren di Lando Norris, a mezzo secondo dalla miglior prestazione assoluta dopo aver faticato al mattino.

Distacco inferiore al secondo anche per l’Alpine di Esteban Ocon, 5° a 809 millesimi dalla testa davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Il leader del Mondiale, che ha montato la quarta power-unit dell’anno e quindi partirà ultimo domenica, si è dovuto accontentare di una modesta sesta piazza sul giro secco a 1″ da Bottas e Hamilton mettendo però in evidenza dei lampi notevoli sui long-run.

Ferrari in difficoltà nella simulazione di qualifica, con il settimo tempo di Carlos Sainz (a 1.085 dal leader) ed il decimo di Charles Leclerc (a 1.332), mentre sono arrivati dei riscontri incoraggianti in termini di ritmo sulla lunga distanza con elevato carico di carburante. In top 10 anche Fernando Alonso, 8° con l’Alpine, e Sebastian Vettel, 9° con l’Aston Martin. Sessione negativa per Sergio Perez, solo 11° con la Red Bull a 1.345 dalle Mercedes.

CLASSIFICA FP2 GP RUSSIA 2021 – F1

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:33.593 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.044 5

3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.252 4

4 Lando NORRIS McLaren+0.561 5

5 Esteban OCON Alpine+0.809 4

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.028 5

7 Carlos SAINZ Ferrari+1.085 6

8 Fernando ALONSO Alpine+1.169 5

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.244 5

10 Charles LECLERC Ferrari+1.332 5

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.345 3

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.459 4

13 George RUSSELL Williams+1.501 5

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.585 4

15 Lance STROLL Aston Martin+1.741 5

16 Nicholas LATIFI Williams+1.818 4

17 Daniel RICCIARDO McLaren+2.037 4

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.361 4

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.506 3

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.637 3

"Ciao Palermo, Monza is calling": Verstappen, che cavalcata

GP Russia Dominio Mercedes nella FP1! Bottas su Hamilton e Verstappen, poi Leclerc 5 ORE FA