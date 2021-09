La Mercedes ha preso una decisione singolare, ma forse non troppo, che modifica in maniera netta la griglia di partenza del GP di Russia a Sochi. Valtteri Bottas, infatti, partirà 17°, e non 7°, in quanto è stato penalizzato di 10 posizioni (o meglio, teoricamente in fondo alla griglia, praticamente più avanti di altri tre già sanzionati) a causa del cambio della power unit sulla sua vettura.

Il finlandese, che prima della decisione della sua scuderia aveva creduto di trovarsi con buone possibilità anche di vincere, sembrerebbe esser stato di fatto “retrocesso” a marcatore stretto di Max Verstappen, a sua volta al via in ultima fila dopo il cambio completo della power unit prima della seconda sessione di prove libere.

Salgono così a quattro i piloti nei bassifondi a causa di penalità da cambio di power unit: oltre a Bottas e all’olandese della Red Bull, infatti, ci sono anche Nicholas Latifi (Williams) e Charles Leclerc (Ferrari). Questi ultimi sono rispettivamente al via dal 18° e 19° posto.

Di fatto, dunque, è durato poco l’elemento montato sulla vettura del finlandese della Mercedes a Monza: questa situazione gli permetterà di godere di nuovi elementi che lo potranno portare con agio fino alla conclusione della stagione.

