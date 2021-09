Sarà una qualifica sotto la pioggia oppure rimandata a domenica? Questo è il grande dubbio che attanaglia la Formula 1 nella seconda giornata del Gran Premio di Russia a Sochi. Un sabato certamente caratterizzato dalle abbondanti precipitazioni e dal forte vento, che mettono a repentaglio il consueto programma del weekend, che potrebbe essere completamente stravolto.

La sicurezza di una giornata abbondantemente piovosa è certa, ma non si ha ancora la certezza se la quantità d’acqua che cadrà sul tracciato può portare a rivoluzionare il sabato e anche la giornata di domenica. Domani sono previste altre precipitazioni (percentuali di pioggia vicine al 60%), ma con meno intensità e dunque non ci sono rischi di ulteriori cancellazioni.

In caso di mancata qualifica il sabato, sono due le ipotesi: la prima è quella di uno slittamento a domenica mattina, con la lotta per la pole position prima della gara, mentre la seconda è quella che prevede che si tengano i tempi della FP2 e dunque sarebbe Bottas a partire dalla prima casella in griglia.

Con la pioggia tutto può cambiare e le sorprese sono dietro l’angolo sia in gara sia in qualifica, come ha dimostrato il Gran Premio del Belgio, con il clamoroso secondo posto del britannico George Russell con la Williams a Spa, in un fine settimana poi stravolto dal meteo.

