Dopo meno di sette giorni, la Formula 1 torna in pista sempre da Sakhir per l'ultimo back to back di questa stagione 2020. Nel Golfo Persico i bolidi della classe regina delle auto tornano sul circuito dove Lewis Hamilton settimana scorsa ha trionfato. L'alfiere inglese però non ci sarà, trovato positivo a un controllo COVID nella giornata di martedì. Non ci sarà neanche Romain Grosjean, ancora convalescente dopo il clamoroso incidente della scorsa gara. Il francese sta bene, deve smaltire però ancora le ustioni alle mani. Oltre all'assenza di questi due, c'è tanta attesa anche per il nuovo layout della pista, completamente differente rispetto al solito: è quasi un ovale, la F1 rischia di segnare il tempo in qualifica più veloce di sempre. Di seguito gli orari del weekend.