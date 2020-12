Charles Leclerc si supera e agguanta una strepitosa seconda fila in griglia al termine delle qualifiche del Gran Premio di Sakhir 2020, valevole per il sedicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari ha eguagliato il proprio miglior risultato dell’anno in prova (fu 4° anche a Silverstone, Nurburgring e Portimao), trovando un giro sostanzialmente perfetto in Q3 e accodandosi alle spalle delle Mercedes e della Red Bull di Verstappen. “Da pilota non si dice mai che è un giro perfetto, ma ho fatto tutto quello che volevo in quel giro – spiega Leclerc dopo la qualifica ai microfoni di Sky Sport – Sono molto contento perché ieri non abbiamo fatto la FP2 e nella FP1 non eravamo andati così bene. In FP3 ho migliorato la mia guida e in qualifica ho messo assieme un gran tentativo. Partiamo quarti, non ci avrei mai scommesso prima delle prove...“.

Il nativo del Principato si proietta poi verso la giornata di domani con ottimismo ma anche con una buona dose di realismo: “Abbiamo fatto diverse prove di set-up, ma tra i due assetti non c’era grande differenza. Ho semplicemente guidato molto bene, poi può essere la scelta giusta anche per la gara. Rimaniamo comunque con i piedi per terra. Quando si parte così avanti siamo sempre fiduciosi, ma è già successo tante volte quest’anno di tornare alla realtà in gara. Vediamo domani, però comunque è una buona giornata e voglio crederci”.

GP Sakhir Bottas davanti a Russell di un nulla! 4° Leclerc, 13° Vettel 2 ORE FA

Vettel: "Nel settore centrale ho fatto fatica"

Non può essere soddisfatto di certo il tedesco Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del GP di Sakhir, penultimo round del Mondiale 2020 di F1. Il 13° posto al termine del time-attack è stato piuttosto deludente per il teutonico, soprattutto tenendo conto della splendida prestazione del compagno di squadra Charles Leclerc (quarto) in un attacco al tempo nel quale il finlandese Valtteri Bottas è stato il più veloce a precedere il team-mate George Russell (al volante della W11 al posto del campione del mondo in carica Lewis Hamilton, assente per la positività al Covid-19) e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen.

Ancora una volta la Rossa tra le sue mani non è stata ideale. Indubbiamente, anche la sostituzione del motore poco prima delle qualifiche è stato un fattore non così favorevole: "In generale avevo ottime sensazioni sulla macchina, non so cosa sia successo nelle qualifiche. I ragazzi sono stati bravi a cambiare il motore dopo la FP3, sicuramente questo fattore è stato uno svantaggio. Nel settore centrale ho fatto fatica. Ieri avevamo provato un assetto diverso, ma non ha funzionato, per cui sapevamo che oggi mi sarei trovato un po’ meglio. Domani la chiave in gara sarà nella gestione delle gomme, oltre che nelle strategie legate al traffico", le parole del ferrarista ai microfoni di Sky Sport.

erik.nicolaysen@oasport.it

Mick Schumacher in F1: sulle orme di papà Michael

Formula 1 Rivoluzione in Ferrari per il 2021: cambiano i vertici 5 ORE FA