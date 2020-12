Abbiamo ancora tutti in mente le terribili immagini dell’incidente di Romain Grosjean nel GP del Bahrein di Formula 1. La sua Haas si è schiantata ad oltre 221km/h e qualche istante dopo ha preso fuoco. Inutile negare che si sono vissuti attimi di panico e profonda paura per tutti fino a quando non abbiamo visto il pilota vivo e fuori dalle fiamme con le proprie gambe ed esclamare infine al miracolo.