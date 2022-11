Un clima particolarmente teso. La Sprint Race di Interlagos , penultimo appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1 , è stata assai spettacolare: tanti sorpassi e confronti diretti per le posizioni che più contavano. Duelli ci sono stati anche tra compagni di squadra, come nel caso dell’Alpine. Il francese Esteban Ocon e lo spagnolo Fernando Alonso hanno battagliato per la sesta e settima posizione, con l’iberico che ha tentato di superare il team-mate alla curva-4 nel giro iniziale. Una manovra che però ha portato a un contatto tra i due, ripetutosi poco dopo in rettilineo.

Conseguenza: Alonso è stato costretto a rientrare ai box per i danni all’ala anteriore nel secondo caso e concluso la gara in 15esima posizione, mentre Ocon ha concluso 18°. Il due volte iridato ha espresso tutta la sua frustrazione via radio e ai microfoni ha ribadito alcuni concetti: “Ci sono stati molti scontri troppo ravvicinati, purtroppo. È tutt’altro che ideale quando si tratta del tuo compagno di squadra, ma è stato un po’ così per tutto l’anno. Ancora una gara e poi sarà tutto finito, finalmente. Sono stato molto vicino al muro a Jeddah con lui, vicino al muro a Budapest, oggi alla curva 4… A volte c’è molta competizione all’interno di una squadra. Mi dispiace per i ragazzi oggi, ma cercherò di fare una buona gara“, le parole dell’iberico.

Una situazione però che ha avuto ulteriori sviluppi. Al termine della Sprint Race, l’Alpine di Ocon ha preso fuoco a causa dei danni subiti alla fiancata dai contatti citati, mentre era ferma nella zona riservata all’area dei controlli. In più, Alonso è stato penalizzato dai commissari di gara con cinque secondi e due punti sulla patente per la seconda manovra contro Ocon in rettilineo. Come si può leggere dal comunicato della FIA: “Alonso era totalmente colpevole per la collisione, in un punto della pista particolarmente veloce“. In conseguenza di ciò lo spagnolo retrocede dalla 15esima alla 18esima piazza in griglia, mentre Ocon sale di un posto e sarà 17°.

