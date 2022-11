Charles Leclerc, che – dopo aver miracolosamente evitato l’eliminazione in Q1 dopo la bandiera scacchi – sarà costretto a partire 10° nella Qualifiche più che mai caotiche e thrilling per la Ferrari ad Interlagos. In una sessione condizionata dal meteo instabile, dall’incubo pioggia e dalle strategie, la scuderia del Cavallino ha ancora una volta mostrato delle defaillance in termini di strategia e scelte al muretto box che hanno rovinato la qualifica di un furioso, che – dopo aver miracolosamente evitato l’eliminazione in Q1 dopo la bandiera scacchi – sarà costretto a partire 10° nella Sprint Race di sabato , alle spalle della Red Bull di Sergio Perez, suo avversario per il 2° posto nel mondiale e 9° al traguardo di una qualifica pazza e incredibilmente dominata da Kevin Magnussen e la Haas

L’incomprensione nel Q1 con le slick e la quasi esclusione

Che non fosse proprio giornata Leclerc, lo ha intuito già dalle prime battute delle qualifiche, quando solo in extremis è riuscito ad evitare una clamorosa eliminazione in Q1. A metà della sessione, Leclerc rientra ai box per smontare le intermedie e montare le slick per risalire la classifica. Inizialmente i meccanici della Ferrari preparano per il monegasco un set di gomme usate, ma poi ci ripensano, le smontano e vanno a prendere quattro pneumatici nuovi. L'importante a quel punto è non fare errori di bar code e così le operazioni vanno per le lunghe e per alcuni minuti, Leclerc si trova senza gomme in pit lane ed esclama via team radio “Ma cosa stiamo facendo?”. Leclerc rientra in pista nel traffico e con l’obbligo di fare un tempo nei due giri a disposizione con le gomme nuove. Tsunoda lo rallenta mentre è nel suo giro di lancio e Leclerc ne ha anche per lui “cosa stai facendo, muoviti?”. Alla fine proprio all’ultimo tentativo dopo la bandiera a scacchi, Leclerc riesce a piazzare la sua macchina al 12° posto.

L’harakiri nel Q3 con le intermedie e lo sfogo ‘nice call’

Dopo un Q2 sofferto ma tutto sommato non problematico è nella fase decisiva che la Ferrari sbaglia tutto. Mentre tutti i 9 piloti alle sue spalle escono dalla pit lane con le soft, Leclerc e la sua squadra optano per le intermedie, sperando nella pioggia. L’asfalto però è ancora asciutto e la scelta si rivela completamente errata. Leclerc è il più lento in pista e la tenuta di strada è pressoché nulla.

Mentre Magnussen completa il giro che gli vale la storica pole, Leclerc per un misunderstanding viene richiamato ai box dopo aver già superato la linea e la corsia di ingresso in pitlane. E’ la goccia che fa definitivamente traboccare il vaso e fa perdere il senno a Leclerc che dopo un team radio pieno di parolacce e un gesto di stizza, si lascia andare a un ironico ‘bella chiamata ragazzi...’. Già perché l’uscita di pista di Russell con annessa bandiera rossa e il peggioramento delle condizioni climatiche, costano carissime a Leclerc che resta 10° e impossibilitato a migliorare, si dirige sconsolato al muretto box a chiedere conto a Laurent Makies e agli altri ingegneri di pista prima di imboccare il tunnel dei garage. La più mesta e inopinata conclusione di un venerdi da incubo.

