Carlos Sainz che incapperà in una penalizzazione di 5 posizioni per la sostituzione del motore endotermico sulla sua F1-75. Oggi è scattato il ventunesimo e penultimo appuntamento stagionale del Mondiale F1 2022 , il GP del Brasile, con la prima sessione di prove libere che si è svolta a San Paolo e un avvio di weekend subito in salita per il ferraristache incapperà inper la sostituzione del motore endotermico sulla sua F1-75.

Per lo spagnolo si tratta del 6° cambio di motore in questo 2022, e sarà utilizzato nelle Qualifiche, nella Sprint Race e in Gara al “Carlos Pace” di San Paolo del Brasile, ma anche nell'ultimo appuntamento della stagione 2022 che si terrà la prossima settimana ad Abu Dhabi, sulla pista cittadina di Yas Marina.

Va rimarcato come nella gara sprint di domani, Carlos Sainz partirà regolarmente dalla posizione ottenuta nelle qualifiche odierne. Sulla base di quanto visto l’anno scorso, le penalizzazioni in griglia possono essere recuperate, specialmente grazie alla maggior potenza a disposizione, in gara.

