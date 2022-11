In gara si vedrà se Verstappen, con le gomme giuste, tornerà ad essere dominante. Buon passo per la Ferrari, ma l'impressione è che la Mercedes abbia qualcosa in più. George Russell su Mercedes si aggiudica la Sprint Race del Gp del Brasile a San Paolo e partirà dalla pole position nella gara di domani. L'inglese ha preceduto la Ferrari di un ottimo Carlos Sainz e l'altra Mercedes di Lewis Hamilton. In quarta posizione Max Verstappen, leader nella prima parte di gara ma in difficoltà sulle gomme nella seconda: la scelta delle mescole medie, contro le soft di tutti gli altri, si è rivelata sbagliata. Charles Leclerc con l'altra Ferrari è 6° e domani partirà 5,° in virtù della penalizzazione a Sainz, che scalerà di cinque caselle dopo il cambio del motore. La prima fila sarà dunque tutta Mercedes. Magnussen su Haas, partito 1°, chiude 8°. Harakiri Alpine: 15° Ocon e 18° Alonso.In gara si vedrà se Verstappen, con le gomme giuste, tornerà ad essere dominante. Buon passo per la Ferrari, ma l'impressione è che la Mercedes abbia qualcosa in più.

GRIGLIA DI PARTENZA

George Russell Mercedes 1 Carlos Sainz Ferrari +4:047 Lewis Hamilton Mercedes +0:757 Max Verstappen Red Bull +5:803 Sergio Perez Red Bull 1:453 Charles Leclerc Ferrari +1:217 Lando Norris McLaren +12:252 Kevin Magnussen Haas +2:806 Sebastian Vettel Aston Martin +1:906 Pierre Gasly Alpha Tauri +3:665

MOMENTI CHIAVE

Partenza - Russell scatta bene e tiene il comando, Verstappen fa più fatica con la gomma medie e deve difendersi dal Russell, che prova l'attacco nelle prime due curve. Duello roccioso fra le Alpine di Alonso e Ocon che finiscono per toccarsi e riportare qualche danno aerodinamico, che le porta rapidamente a perdere posizioni su posizioni.

Giro 3/24 - Messe in temperatura le gomme, Verstappen può superare Magnussen in staccata di curva 1 e prendersi la testa della corsa. Il pilota della Haas non può ovviamente contenere le macchine alle sue spalle e scala presto fino all'8^ posizione.

Giro 9/24 - Mentre Verstappen è in testa con Russell che gli resta vicino e Sainz e Hamilton che seguono a breve distanza, si accende un duello sconsiderato anche fra le Aston Martin, con Stroll che chiude pericolosamente Vettel che lo attacca in rettilineo. Il tedesco passa nel giro successivo.

Giro 12/24 - Verstappen comincia a soffrire sulle gomme medie e George Russell rompe gli indugi: l'inglese attacca duro sul secondo rettilineo, l'olandese tiene allungato la staccata da campione. Manovra simile nel giro successivo, Max questa volta resiste in traiettoria e i due procedono appaiati per le tre curve successive. Al terzo tentativo Russell passa e si prende la testa della corsa.

Giro 19/24 - Russell allunga, Verstappen è il più lento fra quelli davanti e Sainz gli arriva negli scarichi fino a portare l'attacco in staccata di curva 1, con frenata al limite e leggero appoggio sull'olandese.

Giro 20/24 - Anche Hamilton sfila Verstappen, che chiude 4° davanti al compagno Perez.

I TOP

George Russell (Mercedes) - Ci prova fin dalla prima curva, per poi tenersi in scia a Verstappen e attaccare nel finale, quando le gomme dell'olandese soffrono. Tosto nel prolungato duello con la Red Bull, ruba la scena a Hamilton e chissà che non possa rubargli anche l'agognata prima vittoria in stagione della Mercedes.

George Russell e Lewis Hamilton dopo la Sprint Race a Interlagos. Credit Foto Getty Images

Carlos Sainz (Ferrari) - Sfrutta il passo finalmente buono della Ferrari per fare una gara di vertice, in cui è bravo soprattutto nel furbo sorpasso su Verstappen a contenere Hamilton nel finale.

Sebastian Vettel (Aston Martin) - Bella rimonta fino ad una buona 9^ posizione nonostante l'attentato del compagno Stroll. Ci tiene a chiudere bene, e nelle Americhe lo sta facendo.

I FLOP

Max Verstappen (Red Bull) - Questa volta stecca, e pur facendo accademia con una difesa da campione su Russell la scelta delle gomme medie, unico con Latifi, si rivela nefasta. Gli costa peraltro una gara non facile domani, con le veloci Mercedes ad occupare la prima fila.

Team Alpine - L'inopinato duello nei primi due giri tra Ocon e Alonso presenta un conto pesante: 18° e 19° posto in griglia dentro un week end dove era apparsa la quarta forza in campo. Un autentico suicidio.

