Interlagos si è appena conclusa la seconda sessione di prove libere del gara vera e propria di domani. Si è girato sull’asciutto, peraltro con un bel Sole, che ha permesso di lavorare in tranquillità. In effetti i team si sono sbizzarriti, montando ogni genere di mescola. Al riguardo va rimarcata una dinamica da non sottovalutare, insorta a causa dell’innalzamento della temperatura dell’asfalto, decisamente più caldo rispetto alla giornata di ieri. si è appena conclusa la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di San Paolo , decisiva per ricercare gli assetti migliori in vista della Sprint programmata fra poche ore, nonché delladi domani. Si è girato sull’, peraltro con un bel Sole, che ha permesso di lavorare in tranquillità. In effetti i team si sono sbizzarriti, montando ogni genere di. Al riguardo va rimarcata una dinamica da non sottovalutare, insorta a causa dell’innalzamento della, decisamente più caldo rispetto alla giornata di ieri.

La soft ha presentato un forte degrado, mettendo piloti e team di fronte a una scelta cruciale in vista del tardo pomeriggio brasiliano, quando prenderà il via la Sprint. Nel corso della sessione Red Bull e Mercedes non hanno neppure girato con le medie. Solo dure e morbide per il Drink Team e le Frecce d’Argento. Al contrario Ferrari ha ignorato le hard, concentrandosi sugli altri due compound.

In una sessione un po’ anomala, il miglior crono è stato realizzato da Esteban Ocon, che ha “sparato” un 1’14”604 valsogli la prima piazza davanti alla Red Bull di Sergio Perez e alla Mercedes di George Russell. Solo quinto Max Verstappen, alle spalle anche dell’altra Alpine di Fernando Alonso. Le Rosse sono impantanate a centro classifica, con Carlos Sainz 11° e Charles Leclerc 13°. Cionondimeno, i risultati vanno presi con le pinze, proprio perché in pochi hanno davvero cercato il tempo.

GP SAN PAOLO – CLASSIFICA LIBERE 2

1 Esteban OCON Alpine 1:14.604 2

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.184 4

3 George RUSSELL Mercedes +0.312 3

4 Fernando ALONSO Alpine +0.445 3

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.494 4

6 Lewis HAMILTON Mercedes +0.533 2

7 Pierre GASLY AlphaTauri +1.032 3

8 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +1.080 2

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.211 3

10 Lando NORRIS McLaren +1.247 2

11 Carlos SAINZ Ferrari +1.252 5

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.261 2

13 Charles LECLERC Ferrari +1.264 3

14 Daniel RICCIARDO McLaren +1.390 3

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +1.443 5

16 Nicholas LATIFI Williams +1.577 4

17 Lance STROLL Aston Martin +1.659 6

18 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.796 6

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +1.864 3

20 Logan SARGEANT Williams +1.876 2

