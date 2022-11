Interlagos con la FP1, unica sessione di prove libere in vista delle qualifiche che si disputeranno tra poche ore. Infatti il weekend prevede una Sprint, di conseguenza non c’è tempo per cincischiare in pista, poiché già oggi verrà determinata la griglia di partenza della mini gara programmata per domani. L’intenso fine settimana del Gran Premio di San Paolo si è aperto all’autodromo dicon la, unica sessione diin vista delleche si disputeranno tra poche ore. Infatti il weekend prevede una Sprint, di conseguenza non c’è tempo per cincischiare in pista, poiché già oggi verrà determinata la griglia di partenza della mini gara programmata per domani.

In condizioni di asciutto, i piloti hanno cominciato a lavorare in ottica gara. In questo frangente le Red Bull si sono dimostrate nettamente sugli scudi, ponendosi al comando delle operazioni pur usando mescola dura! I piloti del Drink Team hanno rifilato mezzo secondo alle Ferrari e alle Mercedes. C’è però quantomeno una dinamica incoraggiante in seno alla Scuderia di Maranello. Le Frecce d’Argento saranno sì state al medesimo livello, ma hanno realizzato i loro tempi con compoundmedium e non hard, usato invece dal Cavallino Rampante.

soft e i tempi vengono letteralmente abbattuti. A menare le danze sempre le Red Bull, seppur con una variazione rispetto al solito copione. Sergio Perez fa segnare il miglior tempo con 4 millesimi di vantaggio su Charles Leclerc e 8 millesimi su Max Verstappen! Equilibrio pazzesco anche tra Carlos Sainz (divertirsi… Nella seconda mezz’ora si comincia a usare mescolae i tempi vengono letteralmente abbattuti. A menare le danze sempre le Red Bull, seppur con una variazione rispetto al solito copione. Sergiofa segnare il miglior tempo condi vantaggio su Charlessu Max! Equilibrio pazzesco anche tra Carlos Sainz ( penalizzato di 5 posizioni in griglia ) e le due Mercedes, che si attestano tra quarta e sesta piazza, racchiusi in soli 16 millesimi! Se questi sono i prodromi delle qualifiche, ci sarà da

GP SAN PAOLO – CLASSIFICA FP1

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing 1:11.853 5

2 Charles LECLERC Ferrari +0.004 5

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.008 5

4 Carlos SAINZ Ferrari +0.186 5

5 Lewis HAMILTON Mercedes +0.187 4

6 George RUSSELL Mercedes +0.202 4

7 Sebastian VETTEL Aston Martin +0.304 5

8 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +0.461 5

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +0.613 5

10 Pierre GASLY AlphaTauri +0.614 4

11 Fernando ALONSO Alpine +0.701 3

12 Alexander ALBON Williams +0.780 4

13 Esteban OCON Alpine +0.852 3

14 Lance STROLL Aston Martin +0.988 5

15 Lando NORRIS McLaren +1.102 3

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.144 4

17 Nicholas LATIFI Williams +1.166 5

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +1.262 5

19 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.494 5

20 Daniel RICCIARDO McLaren +1.506 3

GP Brasile Sainz cambia motore: penalità di 5 posizioni in griglia nel GP di domenica UN' ORA FA