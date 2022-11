Charles Leclerc sono sufficienti alla Ferrari a regalare un fine settimana tutto sommato sereno. Già perché a fare rumore sono le tensioni esplose via radio tra Charles Leclerc e il muretto box della Rossa di Maranello negli ultimi giri. Leclerc nelle ultime tornate ha provato a chiedere al team di fermare Sainz ed invertire le posizioni con lo spagnolo, in modo da salire sul podio e guadagnare ulteriore margine su un Perez in difficoltà, Nemmeno il ritorno sul podio di Carlos Sainz e una rimonta favolosa dalla 18ª alla 4ª posizione disono sufficienti alla Ferrari a regalare un fine settimana tutto sommato sereno. Già perché a fare rumore sono le tensioni esplose via radio tra Charles Leclerc e il muretto box della Rossa di Maranello negli ultimi giri. Leclerc nelle ultime tornate, in modo da salire sul podio e guadagnare ulteriore margine su un Perez in difficoltà, per la bagarre per il 2° posto nel mondiale

"Pensate al campionato se le posizioni restano queste", il primo messaggio di Charles al muretto box nel corso del 69° giro che la tornata seguente ha provato a rincarare la dose "Per favore, pensare al campionato ogni punto conta...".

Ad

A comunicare a Leclerc che non ci sarebbe stato uno scambio di posizioni con Sainz è stato l’ingegnere di pista del pilota monegasco, Xavier Marcos, che ha parlato via radio di una scelta che sarebbe stata una mossa “too risky“, troppo rischiosa: "Pensiamo sia troppo rischioso". Leclerc infatti era seguito a breve distanza da Fernando Alonso, che avrebbe potuto approfittare di un’eventuale incertezza nel gioco di squadra tra le due rosse e scippare incredibilmente il podio ai due pilota Ferrari.

GP Brasile Verstappen non cede la posizione a Perez: scintille in casa Red Bull 22 MINUTI FA

Leclerc umore nero a fine gara: "E' stato un weekend abbastanza frustrante"

Dopo la bandiera a scacchi Leclerc e il suo ingegnere di pista hanno cercato di spiegarsi come si evince da ulteriori messaggi radio e anche il ds Mekies ha voluto tranquilizzare Charles con un messaggio...

Mekies: "C'erano altri motivi per cui non abbiamo fatto lo scambio di posizioni. Ne parliamo dopo. Hai fatto un lavoro super"

Leclerc: "Sì non so di quali ragioni tu stia parlando mi dispiace. Ma comunque va bene"

Insomma pur evitando apertamente di fare polemiche, si leggeva nello sguardo anche durante le interviste in mix zone, il disappunto di Charles per il mancato assenso ad una richiesta che gli avrebbe reso più agevole la rincorsa verso il titolo di vicecampione iridato. Un traguardo che invece Charles dovrà giocarsi ad Abu Dhabi, provando ad arrivare una posizione più avanti rispetto a Checo.

L’incidente con Norris? Onestamente gli ho lasciato lo spazio all’interno, poi dovrò riguardare - ha dichiarato Leclerc, ai microfoni di Sky nell'immediato post gara - Forse non era abbastanza, ma a me sembrava così. Forse poi lui ha perso il posteriore, e a quel punto ci siamo toccati. Dopo questo episodio è stata una gara difficile, ma abbiamo fatto una bella rimonta. Il passo era buono, non come quello delle Mercedes, ma a parte quello non era male. Devo concentrarmi su quello che faccio, e farò in modo di trovarmi in una posizione migliore ad Abu Dhabi. La richiesta di posizione a Sainz e il no come mi lasciano? È stato un weekend abbastanza frustrante, quindi voglio andare ad Abu Dhabi, fare la mia gara e basta”.

Leclerc: "Che delusione! Attendevamo la pioggia ma..."

GP Brasile Vince Russell. Sainz 3°. Splendida rimonta di Leclerc: da 18° a 4°! 2 ORE FA