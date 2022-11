Alla vigilia del ventunesimo e penultimo appuntamento stagionale del Mondiale F1 2022, il GP del Brasile, che si svolgerà a San Paolo nel fine settimana, il monegasco Charles Leclerc, pilota della Ferrari, ha parlato alla stampa. Di seguito le sue dichiarazioni, raccolte dal sito ufficiale della F1.

Sui problemi accusati nell’ultima gara: “Sento che forse il Messico è stato un caso unico nel modo in cui abbiamo lottato, un po’ con le prestazioni del propulsore ed un po’ con l’equilibrio. E la combinazione dei due fattori ci ha fatto faticare parecchio, ma sono fiducioso che qui andrà meglio“.

L’altitudine uno dei possibili fattori: “Voglio dire, il Messico è una pista molto particolare, in condizioni molto particolari, ad altissima quota, quindi non credo che ci saranno gli stessi problemi qui. Spero che non avremo altri problemi qui, ma non mi aspetto nulla. Spero che potremo avere un weekend tranquillo, anche se sembra che sarà molto imprevedibile a causa del meteo, come sempre qui, ma questo lo renderà eccitante“.

Per Leclerc, la Ferrari potrà giocarsela alla pari con la Red Bull a San Paolo: “Sì, credo di sì, almeno in qualifica. In gara sappiamo che loro fanno sempre un passo avanti che noi non sembriamo saper fare per ora, ma se piovesse potrebbe succedere di tutto”.

